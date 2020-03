Doctoras y enfermeras del IMSS trabajarán durante Paro de Mujeres

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aseguró que enfermeras y médicas sí laborarán el próximo 9 de marzo, cuando se llevará a cabo el movimiento «Un día sin nosotras», pues detener la atención médica significa afectar a miles de mujeres.

Tras firmar un convenio de adhesión a la campaña «HeForShe»de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el funcionario dijo que el instituto es solidario con la protesta, sin embargo, existe «un enorme compromiso de las trabajadoras con la atención en salud, emergencias, partos, diagnósticos, cirugías y guarderías».

«El IMSS no para, no puede parar, que pare significaría afectar a miles de mujeres, significa no atender cerca de 250 mil consultas de especialidad, cerca de 25 mil cirugías y cinco trasplantes de órganos para mujeres, además cerrar guarderías es afectar a otras mujeres y no queremos que haya una doble afectación», afirmó.