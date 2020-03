Director deporte de Chihuahua despedido por burla a paro 9 de marzo

La alcaldesa del municipio de Chihuahua, Maru Campos, despidió el pasado 27 de febrero al director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Francisco Alonso Letayf, tras unos comentarios burlándose del paro nacional de mujeres del 9 de marzo .

Letayf hizo un comentario en alusión al movimiento de #UnDíaSinNosotras en una conferencia de prensa cuando presentaba a los integrantes de Talento Mujer, una asociación civil.

«¿Quién me va a contestar las llamadas? ¿Quién me va a pasar las llamadas? ¿Quién me va a revisar la agenda? Entonces sí me van hacer falta. Entonces, si me van a hacer falta desde ahorita, yo les dije (a las mujeres del ayuntamiento) que nos podremos encerrar aquí en la oficina para que sepan que no vinieron», comentó en tono de burla Francisco Alonso Letayf.