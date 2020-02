Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil le daba vueltas a un aforismo de Fernando Pessoa: “la verdad es un error de perspectiva”. Esa sentencia se cruzó con la realidad de las conferencias mañaneras. Una nota de la redacción de Sin Embargo informó que “el Presidente de México (sic), Andrés Manuel López Obrador, se mostró molesto ante los cuestionamientos de la prensa sobre la propuesta de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la retipificación de los feminicidios en el país”. Gil se frotó los lóbulos de las orejas y se sobó los ojos, o como se diga. Pobre Gilga, no da crédito y cobranza.

Después de que Gertz Manero le dio un cheque de recursos recuperados por 2 mil millones de pesos al Presidente, algunos periodistas le echaron montón al fiscal. Hasta aquí todo eran dimes y diretes, pero el presidente habló: “No quiero que el tema sea nada más el feminicidio, ya está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto, en los medios, no en todos, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa, este es el caso”. Dios de bondad: “no quiero que el tema sea nada más el feminicidio”. Yo decido cuál tema sí se toca y cuál no, ¿estamos? Gil tuvo que encerrarse en el clóset unos minutos. Dentro y en la oscuridad, Gilga profirió palabras impublicables en una columna como ésta de la página del fondo.

Benditas redes, malditos medios

Resulta que el presidente Liópez Obrador puntualizó que Gertz Manero quiso decir “lo opuesto” a lo difundido por los medios, asegurando que se protegerá a las víctimas. Ah, los medios de comunicación, mentirosos de corcho, maledicentes, malguisados de cara: “Este es un gobierno que procura la justicia, no vamos a hacer nunca nada en contra de los mexicanos, nunca, el asunto es que hay no un mal humor social, como había antes, ahora hay un buen humor social, donde están encorajados es en los grupos de poder que se sentían los dueños de México y que tenían mucha influencia en medios de comunicación convencionales, por eso sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales”

Al presidente López Obrador no le gustó que le quitaran brillo al cheque de 2 mil millones de pesos que recuperó el fiscal Gertz Manero de unas transas que al parecer provienen del viejo Infonavit y que les serán devueltos al pueblo. ¿Gil es pueblo? ¿No? ¿No le toca nada? Pues que mala onda.

Ahora mal sin bien, Liópez Obrador se disculpó por sacar a relucir el tema y con ello, restar importancia al tema de los feminicidios: “Ofrezco disculpa por decir, sí es importante lo del feminicidio, pero ya estoy viendo cómo va a ser esa la nota y no, porque fue una manipulación”. Gil supone: acabo de decir una barbaridad de las grandes, la voy a corregir, soy un gran corrector de mí mismo. La realidad como una manipulación, la gran cosa. De reversa, mami, de reversa.

Al referirse a la propuesta de reformar el delito del feminicidio, el Presidente se quejó “haya salido de quien haya salido, pero le dan vuelo, si no tuviéramos esas mañaneras, nos tendrían arrinconados”. Muy arrinconados. Es que de veras.

El cerco informativo

López Obrador insistió en que hace seis años, él padecía un cerco informativo que le impedía replicar: “Que no se malinterprete, no es censura, no se va a quitar a nadie su derecho de manifestarse, a nadie, porque también es que: yo solo ejerzo mi derecho a ponerte en el banquillo de los acusados y tú te aguantas, te quedas callado, vas a protestar, pero con los dientes apretados, porque si no te acuso de que estás violando el derecho a la información. No, democracia es diálogo de ida y de vuelta”.

A Gil no deja de parecerle al menos curioso que el Presidente siempre se invente cada mañana como una víctima. La víctima más poderosa de México: “Vengo a decirles que tenemos 2 mil millones de pesos para ayudar a la gente y me van a voltear el sentido de la conferencia, pues no me gusta esto”.

Todo es muy raro, caracho, como dijo Gil que dijo Pessoa. La verdad es un error de perspectiva.

Gil s’en va

gil.games@milenio.com