Dígale NO a la histeria colectiva

En general los infectólogos suelen ser gente muy sensata y seria a los que no se les puede tomar a la ligera, siempre y cuando no estén comprometidos con ciertas farmacéuticas. Es por eso que cuando hablan hay que guardar silencio, sobre todo cuando se trata de alarmistas periodísticos que hoy están tan de moda debido a ese comprensible afán nada egoísta de ganar la nota.

Sin embargo, los infectólogos tienen otra idea de las cosas y como se basan en datos científicos perfectamente verificables tienen otra idea la vida y no pueden limitarse a los chismes de pasillo, a la fabricación de fake news no news o las ansias de cierta parte del graderío de tendencias ultraderechosas que ya quiere celebrar el primer muerto por Covid-19. De ahí que una de sus máximas de este gremio tan especial que no se deja llevar por la histeria colectiva, ni por los resentimientos políticos ni sociales, es “Iniciar el aislamiento antes de tiempo, es como ponerse el condón apenas descorchando el vino”. Claro que no se toma en cuenta que en México una buena cantidad de compatriotas traen puesto el preservativo tres días antes de hacer la cita.

Digo, vimos el caso de alguna locutora como Martha Debayle que ya comenzó a transmitir encerrada a piedra y lodo desde su casa apenas en la Fase 1, dando pie a que uno se imagine que para la Fase 2 no dudará en refugiarse en su sótano antinuclear de inspiración coreana tipo la película Parásitos.

Pero eso no importa porque nuestros infectólogos más acreditados son pamboleros como Héctor Herrera y Francisco Palencia, además de no pocos comunicadores con alma de influencers que creen que están salvando al mundo al difundir información proporcionada por el hermano del primo del amigo de un señor que dice que quién sabe cómo pero se enteró de que todos estamos muertos de Coronavirus pero que todavía las autoridades no nos avisan.

Se me ocurre que tampoco está tan mal vivir en la paranoia, el melodrama ranchero y la histeria colectiva, porque así puede uno escuchar los gritos a lo lejos y alejarse lo más pronto posible.

