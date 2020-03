Dictan prisión preventiva a Renato Ibarra por tentativa de feminicidio

Renato Ibarra, futbolista del América, continuará recluido luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México diera a conocer que el Ministerio Público formuló la imputación por feminicidio, en grado de tentativa, tentativa de aborto y violencia familiar agravada.

La juez de control, Esperanza Medrano, dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y calificó como legal la detención del jugador, mientras que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

La abogada del ecuatoriano, Paloma Taracena, afirmó que se le ha concedido una prórroga para poder aportar más evidencias que sirvan para la defensa del jugador.

Por lo pronto, Taracena se reservó a dar más detalles por respeto a su defendido.

«Me reservo esa información, no están ellos en malos términos, pero no puedo comentar nada al respecto por el momento. Él va a estar obviamente sujeto ahí junto con sus familiares, pero no podemos dar más información al respecto», dijo.