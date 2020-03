Día de la Mujer: Atlético de San Luis, equipo que apuesta por mujeres

Eduardo Espinosa

Aunque en México ya existe la Liga MX Femenil, en lo que se refiere al torneo masculino -la competencia que genera los mayores ingresos- los espacios de desarrollo para las mujeres aún son muy escasos. Por ejemplo, de acuerdo a su página oficial la Liga MX tiene registradas 164 personas que pertenecen a los 18 cuerpos técnicos de los equipos de Primera División. De éstas, 163 son hombres y solo hay una mujer que aparece en los registros.

Se trata de Ivette Pasaret Ruíz, quien se desarrolla como terapista en el Atlético de San Luis. Ella comenzó ayudando en el primer equipo, pero ahora se enfoca más al conjunto femenil. Ivette resalta los espacios que hay para las mujeres en el cuadro potosino.

“El trato es muy humano, no hay distinción de hombres y mujeres, tenemos las mismas oportunidades y con el surgimiento del equipo femenil se abrieron más oportunidad. Aunque se diga que el futbol es un deporte de hombres, la verdad es que nunca he recibido un trato despectivo”, señala Ivette.

En este mismo torneo, otra mujer se integró al cuerpo médico del San Luis, se trata de la nutrióloga Adriana Águila Sánchez. Ella ha pasado casi toda su vida relacionada al deporte, primero como atleta de alto rendimiento (compitió en las Universiadas de 2001 y 2003) y luego como especialista en nutrición en diferentes dependencias. Su papel es fundamental, al grado que viaja con el primer equipo y está al pendiente de todos los entrenamientos del conjunto de Guillermo Vázquez.

“Hay mucha apertura de parte del cuerpo técnico, hay mucho respeto hacia la profesión independientemente de ser hombre o mujer. La única mujer que viaja con el equipo soy yo, pero me han arropado bastante bien tanto los jugadores como el cuerpo técnico y médico. Creo que hay que quitarnos esa idea de ‘soy mujer y no puedo estar en el campo o en el vestidor de un equipo varonil’, obviamente con todos los protocolos para mantener el respeto, hay muy buena comunicación, todos somos muy profesionales y hay una gran empatía para desarrollar mi trabajo”, dice Adriana.

Pero no solo en su cuerpo médico San Luis les ha dado oportunidad a las mujeres, también en un área estratégica como es la comunicación. Paulina López es actualmente la directora de comunicación y responsabilidad social del club, ella se siente contenta con la labor que ha desempeñado desde 2017.

“El futbol es uno de los deportes que lo han hecho ver exclusivo para hombres y aunque en su mayoría sí lo son, las oportunidades para las mujeres han crecido de manera inigualable. Me siento agradecida de formar parte de este medio, ya que es uno de los trabajos más emocionantes que existen y orgullosa de que el trabajo duro que he tenido por años ha dado frutos. El trabajo no es cuestión de género si no de lucha constante, búsqueda de oportunidades y apertura para aprender más de los demás”, recalca.

