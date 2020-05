Detienen a portero por violar la cuarentena y le encuentran cocaína

La Afición

Ciudad de México / 19.05.2020 15:23:55





Debido a la pandemia por coronavirus, el futbol argentino de todas las categorías se encuentra suspendido hasta nuevo aviso, mientras tanto las personas deben cumplir con el aislamiento obligatorio en sus casas. Algo que Carlos Franco, arquero del equipo de Belgrano, club que milita en la segunda división de Argentina, no cumplió.

El guardameta de 28 años fue detenido por las autoridades cuando iba manejando en sentido contrario, esto sin tener el permiso necesario para poder circular por las calles. Al ser capturado, los policías comenzaron a revisar el auto en el que iba el jugador, mismo en donde encontraron una piedra con 2 gramos de cocaína, cantidad que está establecida como para consumo personal.

Franco fue detenido y solo quedó imputado por el incumplimiento de la cuarentena, horas después el arquero del equipo argentino fue liberado. Por su parte, Belgrano mandó un comunicado en donde habló de la situación del arquero, mencionaron que estarán a la espera para que la Comisión Directiva del club tome una decisión sobre el futuro de Carlos en la Institución.

Por su parte, Gerardo San Martín, representante del jugador, salió a contar la versión de su cliente sobre lo sucedido, mencionó que la droga que se le encontró a Franco no es del guardameta. Tal hecho sucedió el pasado lunes en la madrugada.

“Carlos circulaba hacia una franquicia de farmacias de turno, después equivocó el regreso y circuló en sentido contrario en el mismo puente por el que había salido. No se dio cuenta de que era sentido contrario. Se produjo una diferencia con el personal policial, le preguntaron si había tomado o por qué tomó el puente en ese sentido y dijo que no, que si quería que revisen el auto», explicó Gerardo San Martín en entrevista con la emisora Cadena 3.

“Las autoridades revisaron el auto y encontraron una sustancia. Carlos desconoció su existencia del contenido. Se practicó un test in situ que arrojó un resultado negativo. Después quedó retenido el auto y fue liberado. Carlos no fue el único que usó el auto. La gente que lo usó son amistades que viven en Córdoba, que no tienen nada que ver con el ambiente futbolístico. Por eso él solicitó que se le practicara el test”, finalizó el agente del jugador.

​