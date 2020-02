Denuncian desabasto de medicamentos contra enfermedades raras

Organizaciones sociales, familiares y pacientes de enfermedades raras, denunciaron la falta de medicamentos y tratamientos y cirugías detenidas en los institutos de salud pública para atender padecimientos extraños, lo que advirtieron pone en peligro sus vidas.

En conferencia de prensa integrantes de diversas organizaciones entre ellas: la Asociación Mexicana de Atención de las Enfermedades Raras, la Asociación Mexicana de Cistinosis, Craneosinostosis México, entre otras, señalaron que con la desaparición del Seguro Popular y la implementación del Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi), muchos tratamientos y cirugías han sido suspendidas.

“Efectivamente nuestros pacientes se han visto afectados, nuestros pacientes necesitan cirugía una vez que son diagnosticados, antes del año, ahorita las cirugías van a estar detenidas porque ya no las cubre los gastos catastróficos, mis pacientes si son operados tienen oportunidad de tener una vida sana o con poca discapacidad, ahorita vamos a estar parados todo este año, porque de entrada a mis pacientes les piden 25 mil pesos pero esa cifra puede llegar hasta los 100 mil y ellos no cuentan con esos recursos”, señaló la doctora Lourdes de Craneosinostosis México.

También padres de familia de niños con padecimientos raros, llamaron al gobierno federal a atender el desabasto de medicamentos y el cobro de cuotas para este tipo de padecimientos.

“Mi Niña tiene un poquito de infección, en las noches llora, me angustia, me dice ‘mamá me duele’ porque ya tiene un mes y ocho días que no le ponen sus medicamentos, ya son 11 años que nunca había fallado el medicamento y ahorita nos detuvieron ese medicamento y no es justo, porque mi niña sí sufre. Yo le pido al gobierno que lo que nos prometió, nos lo cumpla”, señaló una madre de familia de una niña de 11 años con mucosacardosis tipo 6.