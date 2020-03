No puedo estar más de acuerdo con los paranoicos que ya exigen que cierren el país hasta que la maldición de los walking deads nos alcance. Que nadie haga nada, que desactiven el livin la vida loca, porque como dicen en esta patria donde un infectólogo, además de un fakeminista, en cada hijo te dio, estamos a un grado a vivir como Bruce Willis en Doce monos. Bien sabemos que hay zombis infectados de coronavirus en los sótanos de las secretarías. Ñaca, ñaca, ñaca.

Es por eso que a pesar de que según la OMS el término pandemia no significa necesariamente que nos falta un grado para comer cerebros, haya connotados personajes de la política y el periodismo que con justa razón ya quieren andar vestidos de astronautas para no tener riesgo de contagio.

Y lo mejor es que para lograr su propósito hacen muy bien en propagar fake news y montajes hechos con las patas que parecen absolutamente verosímiles y que de ninguna manera alimentan la histeria colectiva y la lógica Resident Evil. Esto no tiene nada que ver con aquellos que de manera tumultuaria que abarrotan los supermercados haciendo compras de pánico —literal— con sus caritas angustiadas como si se les hubiera olvidado la experiencia del H1N1 donde el ex presichente Calderón cumplió su sueño de encuartelar a la mexicaniza en pleno. Digo, no está mal que las personas se acaben el Lysol y los tapabocas y demás, pero sí me parece muy dudoso que lo hagan al ritmo de “La Tusa” y Bad Bunny, mientras se acaban las caguamas.

No se vale, ¡dejen aunque sea el jabón chiquito. Y también se me hace mala onda que en su locura profiláctica se hayan acabado todo el jabón Zote, el maestro Limpio y el Zorrillo Vainillón.

Hay quien dice que estas acciones son tendientes a contribuir a la desestabilización de la cuarta transformeichon, pero aunque eso por supuesto es imposible porque en la oposición no hay nadie que aprovecharía la problemática del Coronavirus para llevar agua a su molino. Incluso hay mucho resentido social que afirma sin probarlo que hay antílopez que van de orgía en orgía para ver si agarran aunque sea un resfriado para echarle la culpa a la actual administración; personalmente creo que en todo caso la harían para ver si Pornhub ofrece porno premium gratis como en Italia, lo cual suena bastante lógico y humanista.

Ni abrazos ni balazos, solo codazos.

