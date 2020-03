Deja de tocarte la cara

Que no cunda el pánico. En la diseminación y el contagio las enfermedades infecciosas, en particular las virales, los hábitos y medidas de higiene son fundamentales para disminuir el riesgo de contagio, ya que no se puede eliminar la posibilidad de ser un caso más en la estadística.

Al respecto, comparto con ustedes la reflexión de la lectura de un artículo publicado a inicios de semana en el NY Times en el cual se señala que los humanos tenemos hábitos que han sido los desafíos más difíciles de superar en la salud pública, el no lavarnos adecuadamente las manos con frecuencia y dejar de tocar las mucosas faciales: los ojos, la nariz y la boca, todos los portales de entrada muchos gérmenes, entre ellos el coronavirus.

Por muchos medios hemos sido alertados de la propagación del Covid-19, coronavirus, en todo el mundo, para lo cual, las autoridades sanitarias han dado como consejo principal el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial. Varios investigadores de salud dicen que el mensaje también debería incluir una advertencia más contundente sobre el contacto con la cara.

“El consejo debería ser ‘¡absolutamente no la toques!’. Si nunca tocas las mucosas de la cara, es menos probable que vuelvas a enfermarte por cualquier infección respiratoria viral”.

Para comprender por qué la higiene de manos y el contacto con la cara pueden marcar una diferencia significativa durante una pandemia, debemos considerar la forma como se puede propagar un virus. Una persona infectada viaja en un elevador, toca botones tanto dentro como fuera del elevador o tal vez estornuda en el metro o autobús. Cuando esa persona se va, quedan gotas microscópicas que contienen el virus. Las siguientes personas que presionan los mismos botones o tocan una superficie recogen el virus en sus manos, luego se rascan la nariz o se frotan los ojos. «Ojos, nariz, boca: todas esas membranas mucosas son la puerta de entrada hacia el cuerpo de un virus como el Covid-19 o cualquier otro microbio”.

La Organización Mundial de la Salud señala que aunque no se sabe cuánto tiempo sobrevive el nuevo coronavirus en las superficies, este parece comportarse como otros coronavirus, lo cual es una noticia inquietante. Un estudio reciente ha demostrado que sobrevive en las superficies durante nueve días en condiciones ideales. Eso es mucho más tiempo que el virus de la gripe, que generalmente puede sobrevivir en condiciones ideales solo hasta 24 horas en superficies duras.

Lavarse las manos con frecuencia puede marcar una diferencia en la reducción de su riesgo, pero, las manos estarán limpias hasta la próxima superficie que toques, sea cual sea esta, tu teléfono, las llaves de casa o del auto, etc. Así que si quieres vivir sano no te toques la cara.