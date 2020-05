Declamo a Sor Juana y la mota es algo delicioso: Jenaro Villamil

Está donde quería estar y como quería hacerlo. Se ha empeñado en despertar al gigante dormido de los medios públicos. Está a gusto. Es su tiempo:

¿Por dónde empezamos?

Donde quieras.

Por lo primero: ¿cómo está?

Personal muy bien, profesional con un reto muy grande y en lo social confinado.

¿Algún síntoma de coronavirus?

Afortunadamente ninguno.

¿Calenturas?

Solamente mentales.

¿Ansiedad?

A veces.

¿En las mañaneras?

Más bien en los proyectos de los medios públicos.

¿También declama poesía?

A veces.

¿Sor Juana Inés de la Cruz?

Si no me confundo de poema, sí.

¿Mariguana?

Es algo delicioso.

¿Coca?

Nunca la he probado.

¿Nunca se ha sentido manipulado?

No.

¿Ahora mismo no siente que lo manipulan?

Para nada.

¿Miente?

Nunca.

¿Ni al amanecer?

Menos.

¿Sabe identificar la mentira?

Sí, es algo que uno se entrena como periodista y ahora como servidor público.

¿Siempre piensa lo que dice?

No siempre, hay que saber callar.

¿Y siempre verifica lo que escribe?

Procuro siempre verificar cuando se trata de asuntos muy delicados.

¿Falta que nos diga que es de izquierda?

Siempre he sido de izquierda.

¿Y qué es eso?

Un sentido del mundo, de la vida y de la justicia.

¿Cuál es la relación de su izquierda con la propiedad privada?

La propiedad privada es un derecho y hay que respetarla.

¿Propiedad es libertad?

Sí.

¿Y su sentido de la libertad?

Autonomía y voluntad de poder individual.

¿La libertad es vida?

En muchos sentidos, sí.

¿Al matar la libertad se mata la vida?

En muchos sentidos la vida se acota o se pierde el sentido de la vida.

¿Todo lo que es real es racional?

No necesariamente, también lo fantasioso, los sueños forman parte de lo real, aunque no sean racionales.

Sigamos serios, ¿qué es la infodemia?

Una epidemia que en los medios digitales provoca ansiedades, miedos a partir de contenidos falsos.

¿Ese término quién lo acuñó?

Es acuñado por especialistas, la OMS lo ha aplicado a estos tiempos del coronavirus.

¿El rigor es tabasqueño o yucateco?

¡Yucateco!

¿En verdad piensa que las marcas se publicarían junto a las «fake news»?

Creo que ni siquiera saben, es asunto de algoritmo.

¿Qué es la credibilidad, don Jenaro?

La confianza que te tienen los que te escuchan, por trayectoria o coherente.

¿El rigor, entonces, es de Tabasco o de Yucatán?

El rigor es yucateco.

En fin, ¿a gusto en el Sistema Público de Radiodifusión?

Muy a gusto, un reto profesional y político.

¿Hacia dónde lo lleva?

A construir un sistema. No a dejar fragmentados los medios públicos sino a que puedan ser convergentes. Hacia allá debemos ir.

¿Cuál es la diferencia entre un bien del Estado y uno del gobierno?

El bien del Estado es de la sociedad y del gobierno, el bien del gobierno nada más es de la administración pública federal.

¿Y este Sistema que dirige de quién es?

Del gobierno en tanto los recursos son fiscales y es de la sociedad más allá de cualquier gobierno.

¿Lo debe regular el gobierno?

Lo debe regular la sociedad y las instituciones del Estado.

¿Qué ha distinguido a su liderazgo?

Sería poco egocéntrico decirlo, pero busco hacer medios públicos plurales, diversos.

¿Manotea al enojarse?

Muchas veces.

¿Concursa o se impone?

Trato de concursar, soy muy competitivo.

¿Escucha?

Sí.

¿A quién escucha con mayor interés?

A todos, desde colaboradores, jefes, o hasta colegas.

¿En el Sistema Público ya se eliminó la corrupción?

En buena medida se han eliminado los focos de corrupción.

¿Ya no se han contratado o pagado a productoras fantasmas?

No, ya no hay tercerización y eso ha molestado algunos sectores.

¿Sigue sin mentir?

Sigo sin mentir.

¿Ningún porcentaje por contrato?

No, ninguno.

¿Alguna triangulación?

No, eso justamente es lo que estamos combatiendo.

¿Nada?

Nada.

¿Ni en especie?

Ni en especie.

En fin, ¿cómo se va dibujando esa «orientación editorial» que marcó el Presidente?

No la marcó el Presidente, la están marcando los propios equipos de los medios.

¿Cuál es la instrucción?

Es despertar el gigante dormido de los medios públicos.

¿Y para qué le está sirviendo eso al Estado?

Para difundir contenidos de calidad, un servicio de derecho a la información.

¿Qué ciudadanos entonces está construyendo el Sistema?

Lo que trata es mantener ciudadanos informados.

¿Críticos?

Críticos.

¿Cómo usted?

Como yo o más críticos.

Seamos serios, ¿qué prensa observa?

En transición, la relaciones prensa poder están cambiando y falta un análisis serio.

¿Se le intimida?

¿A la prensa? No.

¿Qué prensa quiere?

Me gusta una prensa investigadora, que coloque los temas de la agenda pública.

¿También piensa que el periodismo es publicidad?

No, cuando ya es publicidad estás haciendo mercadotecnia.

¿Hay que matar al mensajero?

¡No, para nada!

¿Hay condiciones para que AMLO garantice la libertad de expresión?

Sí, la sociedad es bastante plural, crítica.

¿La libertad se ejerce o se adquiere?

Se ejerce.

En fin, ¿qué debemos comunicar hoy?

Muchas cosas, en especial las necesidades sociales en tiempos de coronavirus.

¿Ya siente la Cuarta Transformación?

Después de esta pandemia la 4T va a tener un sentido diferente.

¿Cuál?

El tema de la salud se va a volver el eje de la 4T.

¿Entonces, en qué momento de la gran revolución estamos?

No es una revolución, es transformación. Diría que estamos en la segunda fase.

¿Para cuándo vienen los pogromos?

¡Espero que nunca!

¿Ni para los conservadores?

Ni para los conservadores ni para los que no tengan una posición ideológica.

¿Ni los «fifís»?

Yo soy chairofifí. No es necesario ni los pogromos ni las estigmatizaciones.

¿Hay que seguir polarizando?

No, hay que distender.

¿No es esa la «orientación editorial» que instruyó el Presidente?

¡No, para nada!

A propósito, ¿sí a medios de comunicación para las iglesias?

Desde mi punto de vista no hay que dar concesiones a agrupaciones religiosas.

¿Sí a las doctrinas religiosas en las escuelas públicas?

Desde luego que no.

¿Eso lo sabe el PES?

El PES tiene una posición confesional, pero el marco del Estado es laico.

En fin, ¿así como están gobernando así querían hacerlo?

Así como estoy dirigiendo el Sistema Público, es como quería y quiero hacerlo.

¿Hay vuelta atrás?

Siempre puede haber vuelta atrás, ahora hay que seguir.

¿Qué le haría renunciar?

Solamente que me forzaran a un acto de corrupción y no se ha dado.

¿Siente que lo escuchan?

Sí, bastante.

¿El Presidente lo escucha?

Sí, bastante.

¿Le ha dicho al Presidente la diferencia entre aclarar y declarar?

No.

¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar?

Comunicar divulgar propaganda, entretenimiento. Informar es formar a tu audiencia.

¿Formar?

Tiene que ver: dar elementos para formar tu criterio o tu visión de la realidad.

¿Cuál es la diferencia entre educación y propaganda?

La educación tiene que ver la instrucción; la propaganda es convencerte de que debes estar repitiendo un solo mensaje.

Por cierto, ¿escucha el canto de los jilgueros?

Los jilgueros no llegan a mi ventana.

¿Ni al amanecer?

Ni al amanecer, más bien llegan maullidos de felinos: dos gatas.

¿Cuál es la diferencia entre la intriga y la insidia?

Son casi similares, pero los efectos son distintos.

¿Qué es la infodemia, don Jenaro?

Es justamente intrigar a la sociedad, o meter insidia para no creer en las cuestiones que le den certeza a una sociedad frente a un tema como el coronavirus.

¿Y las cajas chinas?

Las cajas chinas fueron utilizadas para distraer la atención.

¿Y esa no es política de Estado ahora?

Espero que no. Desde mi punto de vista, no.

Por cierto, ¿al poder se le vigila o se le solapa?

Al poder hay que vigilarlo todo el tiempo.

¿Diría que lo vigila o que lo solapa?

Desde mi posición no solapo al poder.

¿AMLO es la encarnación de la voluntad nacional?

AMLO es la encarnación de un mandato popular del 2018.

¿Hay que fomentar el culto a la personalidad?

Por supuesto que no, hay que cuestionar al Presidente.

¿Cuál ha sido su mayor error?

A veces no escuchar lo suficiente.

¿Aún es eficaz al comunicar?

Bastante eficaz, siempre coloca los temas de la agenda.

¿AMLO es un científico?

No, es un gran político, pero no es un científico.

¿AMLO es el periodismo?

Para nada. AMLO es el Presidente.

¿AMLO es el futuro?

AMLO es el presente, y en ese presente puede haber un futuro.

Insisto, ¿al poder se le vigila o se le solapa?

Hay que vigilarlo.

¿Y a la corrupción se le combate o se le normaliza?

A la corrupción hay que erradicarla y crear nuevas reglas del juego.

¿Eso lo sabe Bartlett?

Espero que lo sepa.

¿Y su hijo?

Espero que también lo sepa.

¿Todos tenemos un Bartlett dentro?

¡No, para nada!

¿El Presidente se está quedando sólo?

Al contrario, hay mucha gente que se está incorporando a su proyecto.

¿Le queda equipo?

Bastante.

¿Quién lo acompaña?

Un secretario de Hacienda, un canciller, un subsecretario de Salud que han sido bastante eficientes en este momento.

¿Y todos ellos son presidenciables?

No diría que esa eficacia se traduce en presidenciables.

¿Cuál es su sentido de justicia?

Un sentido de equidad y de balance.

¿La justicia es un asunto de consultas?

No, es un asunto de balance, de equidad y de legalidad.

¿Hasta dónde quieren ver a Felipe Calderón?

Hasta donde la justicia llegue.

¿Y a Enrique Peña Nieto?

Hasta donde la justicia llegue.

¿Pacto de impunidad?

Espero que no y hasta ahora no he visto ese pacto.

Por cierto, ¿ya vio los videos de García Luna?

Dice mi colega Olga Wornat que existen, pero yo no los he visto.

¿Qué es la credibilidad?

Este ingrediente de confianza que otorga la audiencia, el lector cuando eres periodista.

A propósito, ¿será este el sexenio de Tv Azteca?

Espero que no, espero que sea el sexenio de los medios públicos.

¿Ni para un nuevo libro?

Hay varios materiales para un libro.

¿Qué tiene Salinas Pliego que no tuvo Azcárraga?

Salinas Pliego tiene habilidad, astucia, pero es un ente privado

¿Gobierna?

No.

¿Sí al Tren Maya?

Sí, como yucateco, creo que va a beneficiar.

A propósito, ¿ya perdimos contra el crimen?

No, el crimen está perdiendo territorio, pero sigue muy activo.

¿Feliz con la militarización?

No, lo que hay que continuar es un proceso de transición para la Guardia Nacional.

¿Debería el Presidente negociar con el crimen organizado?

Para nada.

¿No lo está haciendo?

No, desde mi punto de vista.

¿La liberación de Ovidio no es muestra de negociación con el crimen?

Es un gran error de política pública.