DeChambeau da una cátedra

Con una ronda de 8 bajo par de campo, el estadunidense Bryson DeChambeau saltó a la primera posición de la tabla en el segundo día de actividades del World Golf Championships México Championship, en una jornada en la que el número 1 del mundo, Rory McIlroy, no pudo mantenerse y perdió posiciones hasta quedar en solitario en la sexta casilla.

DeChambeau recorrió el Chapultepec embocando nueve birdies, por un único bogey, para cerrar con un total de 11 golpes bajo par, dejando empatados en segunda posición al sudafricano Erik van Rooyen y al estadunidense Patrick Reed, con 10 bajo par, y al mexicano Abraham Ancer a 9 golpes en el lugar 19.

“Creo que esta semana estoy leyendo muy bien los greens, lo que necesito, la velocidad que requiero. Espero mantenerme así”, declaró DeChambeau tras terminar su participación del día, destacando que los fanáticos mexicanos han sido de lo mejor tras 36 hoyos. “Apoyan muchísimo, todos muy positivos desde que llegué. Es una atmósfera muy distinta a Estados Unidos, es muy lindo llegar a un lugar donde se siente tanto apoyo”, resaltó el líder.

McIlroy, por su parte, no pudo mantener el ritmo que lo llevó a adueñarse de la primera ronda.

En la ronda de este viernes, en un recorrido mucho más conservador, el norirlandés terminó en la sexta posición, a tres golpes de distancia de Bryson DeChambeau.

“Sinceramente, no pegué con el putter tan bien como ayer. Logré un par de movimientos muy buenos, pero hay cosas que debo corregir. Fue un arranque muy lento, en el que hice ocho pares en fila; sin embargo, me mantuve paciente”, admitió McIlroy.

El tamaulipeco Ancer firmó una segunda tarjeta de un golpe bajo par para un total de 140 strokes y acomodarse empatado con otros dos jugadores en la posición 19.

“Otra vez estuve en una ronda muy peleada. Sentí que debí haber tirado al menos unos tres o cuatro abajo de par, pero es muy fácil que eso pase aquí. Aún estoy en una posición decente para tener un buen fin de semana y una buena posición para quedar dentro del top 10”, declaró el golfista de 28 años de edad, quien de seguir así registrará su mejor participación dentro del certamen.

Ancer embocó cinco birdies en total, repartidos en las banderas 3, 8, 10, 15 y 16, por dos bogeys y un doble bogey.

“Apenas voy a la mitad del torneo, estoy en posición decente. En este tipo de torneos tienes dos rondas sólidas y puedes brincar mucho. Me siento igual que otros años, siento que debería estar en una mejor posición, pero no puedo sentirme conforme con estar en el 19, no me conformo y eso me permite mejorar”, abundó.

En tanto, el tapatío Carlos Ortiz remontó casi 40 posiciones luego de registrar una segunda ronda de tres bajo par, lo que lo deja con un balance provisional de uno arriba.

“Me sentí mucho mejor, desde ayer le he pegado bien a la bola, pero solo me ha faltado meter más birdies y no cometer tantos bogeys. Ayer cometí varios errores, pero vamos haciendo los ajustes”, declaró el de Guadalajara.

En tanto, el campeón defensor, el estadunidense Dustin Johnson, no pudo salir de la mala racha que tuvo en la primera ronda, y aunque mejoró en cinco impactos este viernes, se quedó en la posición 60, por lo que luce complicado que refrende el título.

Johnson completó la segunda ronda con 71 golpes y acumula 147, mismos que lleva su compatriota Jordan Spieth, otro nombre grande que ha sufrido en el Club Chapultepec, al igual que el italiano Francesco Molinari y el español Sergio García, quienes presentan sendas tarjetas de 146 golpes, con los que ocupan el sitio 54.

DETALLES

MARIACHIS

Abraham Ancer (i) y Dustin Johnson, presentes en la segunda ronda vestidos de mariachis.

EN LA PELEA

El tamaulipeco se dijo satisfecho por mantenerse a 9 golpes del liderato en el México Championship.

DESPLOME

Bubba Watson cayó hasta el sitio 11, luego de terminar la segunda ronda con 72 golpes, +1.

EXTRAORDINARIO

Bryson DeChambeau empató la mayor cantidad de birdies en una ronda en el WGC México, con 9.