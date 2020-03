Datos biométricos, la mejor arma para proteger a usuarios

Un domingo a Fernando le llegó un mensaje de texto notificando un cargo a su tarjeta de crédito por un monto de 2 mil 500 pesos hecho en un restaurante del norte del país. Así fue como se dio cuenta de que su tarjeta de crédito había sido clonada y utilizada sin su autorización por casi un mes.

Su caso es solo uno de las miles de denuncias que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atiende anualmente y por lo que bancos y autoridades han unido esfuerzos para identificar mejor a sus clientes a través de la biometría.

Por requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el próximo 31 de marzo vence el plazo para que los bancos mexicanos tengan el registro, de forma obligatoria, de al menos un dato biométrico de sus clientes, como la huella dactilar, el iris o el rostro. El objetivo es combatir, entre otras cosas, el robo de identidad.

De acuerdo con la Condusef, de enero a septiembre de 2019 fueron recibidas 5 millones 463 mil 887 denuncias, de las cuales 3 millones 844 mil 636 fueron por posible fraude —apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cargos no reconocidos, consumos por teléfono y vía internet no realizados, crédito no reconocido en el historial crediticio, disposición de efectivo en cajero automático entre otras— y 55 mil 953 por posible robo de identidad, delito que va en aumento.

Fue en agosto de 2017 cuando la CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación, una serie de cambios a la Circular Única de Bancos que buscan combatir el robo de identidad dentro del sector bancario.

La CNBV y otras autoridades detectaron la necesidad de fortalecer los procedimientos y mecanismos que las instituciones de crédito utilizan para identificar a los usuarios que contratan con ellas algún tipo de producto o servicio, o realizan operaciones en ventanilla, para así prevenir o detectar fraudes como la suplantación de identidad.

Con el uso de los biométricos se busca que a partir de al menos seis huellas dactilares de los clientes, los bancos puedan compararlas con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) y garantizar la identidad de sus usuarios para disminuir el riesgo de que se cometa un fraude.

Instituciones como BBVA México, Citibanamex, Santander, HSBC y Banorte, que concentran al grueso de los usuarios de la banca, son las instituciones que más avances tienen en la captación de registros biométricos en sus sucursales.

De acuerdo con Citibanamex, desde hace más de tres años la mayoría sus servicios cuenta con lectura de huellas dactilares y para este 2020 prevé la implementación del reconocimiento facial.

Otras instituciones como HSBC y Santander, además de huellas dactilares han implementado la huella de voz, que reconoce los tonos vocales de los clientes.

Instituciones de menor tamaño indicaron que son pioneras en el uso de biometría para identificar a sus usuarios, tal es el caso de Banco Azteca, Banregio, BanCoppel y Compartamos Banco.

BanCoppel y Banco Azteca indicaron que este año lo utilizarán para registrar las 10 huellas dactilares a sus clientes.

“La excelente noticia es que se cumple ya con el ciento por ciento, con una conexión directa con el INE desde hace más de un año y medio, que además tenemos una red digital desde el nacimiento del banco, por lo que ahora vamos a tomar la huella de los 10 dedos de los clientes y vamos a tener una mayor seguridad en estándares de seguridad”, indicó BanCoppel.

Según la Asociación de Bancos de México (ABM), se trata de un tema que avanza a pasos agigantados y pronto tendrá resultados.

“Hay unos ya propiamente con todos sus sistemas de identidad digital resueltos y a punto de cumplir con los requisitos regulatorios, pero hay otros que no”, señaló Luis Niño de Rivera, titular de la ABM, en entrevista con MILENIO previo a la realización de la 83 Convención Bancaria, donde los datos biométricos serán parte de la conversación.

El banquero dijo que el diálogo con la CNBV ha sido muy amplio, por lo que se está trabajando conjuntamente “para poder terminar de plantear la solución gremial para los bancos que necesiten sumarse a este proyecto, alrededor de 28 instituciones, y ya con eso tendremos un planteamiento de contenido y tiempo para ir resolviendo cada caso en lo individual”.

Con las nuevas medidas de seguridad cambiará, por ejemplo, la forma en que los usuarios podrán retirar efectivo en sucursales.

Para el caso de operaciones en ventanilla mayores a mil 500 UDI (9 mil 676 pesos aproximadamente), en particular retiros y transferencias de recursos, las disposiciones señalan que los bancos deberán verificar en línea la huella digital del cliente con la base de datos del INE.

Conforme a los bancos, las instituciones podrán integrar una base de datos biométricos de sus clientes en sustitución de la verificación en línea que deban hacer con el INE, siempre y cuando al poblarla por vez primera la validen con los registros de dicho instituto y se apeguen a los requerimientos técnicos establecidos.

Juan Pablo Romero, creador de VeriDocID, un desarrollo de la empresa SUMA que atiende a la industria financiera, al sector consumo y gobierno, señaló que son los bancos quienes utilizan en mayor medida de los servicios de reconocimiento para sus clientes aunque la tendencia existe en todos los sectores.

VeriDocID es una solución que se utiliza para el enrolamiento de datos biométricos y verificación automática de las características de seguridad físicas y lógicas de documentos de identidad tales como la credencial para votar con fotografía, la cédula de identidad y pasaportes, entre otros, determinando su autenticidad en tiempo real y comparando contra la biometría del portador.

De acuerdo con Romero, el costo del servicio está relacionado con el volumen de los clientes que solicite la institución y puede ser de entre 30 y 37 centavos por usuario.

