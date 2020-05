Cruz Azul. Todas las imputaciones son falsas, vocero de La Máquina

Jorge Hernández, vocero institucional de Cruz Azul, habló en exclusiva con MILENIO-La Afición sobre la investigación de laUnidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, por lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que derivó en el congelamiento de cuentas bancarias empresariales de la cementera e imputaciones en contra de los directivos Guillermo Álvarez Cuevas, Alfredo Alvares Cuevas y Víctor Garcés.

“Evidentemente es una sorpresa para la organización, porque es una afectación importante, es un daño no solo a la persona de los ejecutivos, sino también a la institución, a más de ocho décadas como Cooperativa intachable y más de diez décadas como una organización que ha trabajado en pro del desarrollo de México y siempre de la mano de los mexicanos. Evidentemente no puede dejar de ser una sorpresa”.

A decir del vocero de la empresa también dueña del equipo de futbol Cruz Azul, que “esto, hasta donde tenemos entendido, no procede de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), procede de una denuncia particular que, incluso recordarás, se intentó llevar a cabo desde el año pasado, en el mes de agosto con una toma ilegal de las oficinas; recordarás que este movimiento encabezado por los hoy cooperativistas suspendidos José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez buscó que en agosto se congelaran las cuentas de la organización y, además, tomaran las oficinas, que lo hicieron durante un periodo de 48 horas, hasta que el juez de la sala séptima determinó que había sido un fraude procesal, que se habían amañado todas las condiciones para las cuales se había tomado la empresa. El día de hoy es algo relativamente similar, obviamente la autoridad, en este caso la UIF, tiene que hacer caso a las denuncias y a las demandas que proceden de particulares para demostrar las posibles acusaciones. Cabe, en este momento, destacar que es presunción de, no es acusación de; ¿qué vamos a hacer nosotros como organización? Atender las solicitudes de la autoridad y demostrar que todas las imputaciones son faltas, porque además así lo son”.

¿Recibieron alguna notificación?

“Como tal, nosotros nunca la tuvimos. Tuvimos la notificación, el día de hoy, por parte de los bancos; pero nunca existió una notificación por parte de un juez, que debería ser el proceso. No recibimos ninguna notificación; se estaban preparando los documentos para hacer… han habido procesos, han habido demandas en términos administrativos, que se han venido atendiendo conforme a los tiempos que la ley marca, para presentar evidentemente todas las pruebas que derriban todas las acusaciones, pero lo de hoy fue auténticamente una sorpresa”.

¿A qué hora notaron esta situación, de no tener acceso a cuentas?

“Aproximadamente al mediodía, cuando fuimos notificados por los bancos; de hecho, antes de ser notificados por los bancos, fuimos notificados por algunos proveedores, que el portal les rechazaba la transferencia de los fondos, por cuestiones de la venta y la comercialización del producto”.

¿Qué va a pasar en estas horas o días, con la operación de la Cementera y el equipo de futbol?

“Lo que sí es muy lamentable es que acciones de estas características, en una acción de ambición por un pequeño grupo, está afectando a miles, porque evidentemente el congelamiento de tus cuentas, en un periodo además tan difícil como el que estamos viviendo, en medio de una pandemia, que no puedas afrontar los temas quincenales, mensuales, pues evidentemente es un tema delicado, para toda la organización. Habrá que responder de manera inmediata, habrá que dar la cara, que es lo que se va a hacer en todo momento y trabajar de la mano de las autoridades, tratando de agilizar los tiempos, para poder pasar este periodo lo antes posible y seguir haciendo frente a los temas que tenemos como empresa, como organización en dos sentidos; en el ámbito empresarial y deportivo, como en la parte social. Hubo un pequeño retraso por cuestiones de la pandemia, pero en abril, por ejemplo, deberían haberse estado inaugurando las modernizaciones de las plantas de Lagunas Oaxaca e Hidalgo, con inversiones superiores a los 400 millones de dólares”.





¿Cuál va a ser el mensaje para los trabajadores, para los jugadores, porque es un tema de liquidez?

“Evidentemente enfrentarías un tema de liquidez, porque no tienes disposición de los manejos, pero el mensaje que hay que dar es que vamos a hacer frente, se va a dar la cara ante las autoridades, se va a demostrar que todas las imputaciones son falsas y evidentemente se actuará en consecuencia del daño patrimonial, moral y económico que se está llevando en contra de la organización”.

¿Hay manera de operar en lo que esto se resuelve, me refiero a que la gente tenga lo que necesita cobrar?

“Eso va a ser motivo de una reunión que mañana (viernes) se tendrá a nivel directivo, para ver cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo y cómo podemos enfrentar este proceso sin afectar a los cooperativistas, a los jubilados, a los miles de colaboradores que tiene la empresa y a las miles de familias que dependen de la empresa, más menos 7 mil empleos directos e indirectos y más de 10 mil familias”.

¿Qué dice Guillermo Álvarez, director general de Cruz Azul?

“Atender las disposiciones de la autoridad y hacerle frente. Hoy (jueves) estuvo el licenciado Álvarez atendiendo absolutamente todos los temas que corresponden a esta lamentable proceso, como lo hará también el día de mañana, tan es así que es una presunción de una demanda entre particulares, que él está atendiendo cuestiones administrativas naturales de su trabajo y del desarrollo de la organización”.

¿Hay algún reclamo para la autoridad, sienten que de alguna manera de actuó con premeditación?

“Yo creo que la autoridad está trabajando conforme a la ley, que está llevando a cabo las acciones que le corresponden y trabajaremos de la mano de las autoridades para buscar arreglar esto lo antes posible con la menor afectación posible, eso no quita la sorpresa de que te levantes con esa noticia”.

¿Se pone en peligro la viabilidad de la organización?

“Vamos a pensar positivamente y vamos a pensar que no, es una organización muy sólida, muy robusta, estás hablando de 12 divisiones empresariales, es una organización que ha superado muchos procesos difíciles y enfrentará este con el mismo positivismo con que enfrentado históricamente los acontecimientos que ha atravesado”.

​