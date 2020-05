Cruz Azul no tendrá vacaciones y saldrá de la ciudad para entrenar

A Cruz Azul le dolió la cancelación del Clausura, pero está decidido a regresar con más fuerza en el Apertura 2020. Por esa razón no pierde el tiempo y ya tiene casi definido su plan para la pretemporada, en el que tomará medidas excepcionales con el afán de estar en óptimas condiciones. La más importante es la de salir de la Ciudad de México, ante la imposibilidad de iniciar los entrenamientos en La Noria, debido a que el semáforo de contagios se mantiene en rojo.

En videoconferencia, Robert Dante Siboldi, entrenador de La Máquina, confirmó que están buscando una sede que se encuentre en alguna ciudad con semáforo en verde.

“No hay vacaciones, los muchachos siguen trabajando, esta semana que viene, martes y miércoles se harán evaluaciones; hemos pensado en la imposibilidad de entrenar en La Noria, porque está el semáforo en rojo, los primeros días de junio empezarán a estar en grupo de menos a más y buscaremos el lugar donde podamos hacerlo para que no tengamos problemas, que sea un lugar que esté habilitado para empezar paulatinamente con los entrenamientos”, dijo

También adelantó que martes y miércoles los jugadores se harán las pruebas de covid-19 y seguirán los entrenamientos a distancia: “La siguiente semana seguirán entrenando como lo venimos haciendo, mañana y tarde, vía Zoom, y la otra semana, a partir de junio, entrenaremos en otro lugar que estamos definiendo, que esté en semáforo verde, que tenga una cancha en buen estado, un campo de golf, para desarrollar los entrenamientos”.

Cruz Azul fue de los equipos que más batalló por la reanudación del torneo. No era para menos, justo en la pausa provocada por la pandemia del covid-19, La Máquina marchaba como líder y desplegaba el mejor futbol con siete triunfos al hilo. Nada le garantizaba el título, pero sí se veía como un gran candidato, por eso Robert Dante Siboldi manifestó su deseo de revancha.

“Tengo esa sensación de bronca y de calentura porque de alguna manera no pudimos continuar el torneo por más que la directiva hizo el esfuerzo de que se pudiera reanudar; ya que no se pudo, la mentalidad es pasar la hoja, volver a escribirla en una hoja en blanco y que el equipo vuelva a ser protagonista, volveremos más fuertes, no tengo ninguna duda, veo mucha rebeldía en el equipo”.

En esta semana el entrenador será renovado por dos años más, tiempo en el que buscará el título para estos colores.

GATELL ALABA LA DECISIÓN

Para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la decisión que tomó la Liga Mx de cancelar el Clausura fue “apropiada” y de “gran responsabilidad”.

“Lo de la Liga Mx, unilateralmente, en un gesto que yo evalúo y estimo de gran responsabilidad, los que están involucrados en la Liga tomaron esta decisión, me parece que es una decisión apropiada en términos de disminuir los riesgos epidémicos a nivel nacional y regional donde se jugarían los partidos, y desde luego para el propio personal de la Liga como son los jugadores, entrenadores, árbitros, personal de apoyo”, dijo en conferencia.

Sobre la reactivación del futbol, el funcionario federal recalcó que depende del semáforo de contagios del gobierno federal, pero remarcó la disposición de los directivos.

“No es una decisión que se toma respecto ni a la Liga ni al sector productivo, sino que depende precisamente del semáforo y el semáforo es regional, estatal y donde exista un semáforo color anaranjado o en amarillo podrán tener lugar estas actividades; valoro como positivo que la Liga Mx, desde el inicio de la epidemia, tuvo un papel muy proactivo de acercamiento con el gobierno, hemos tenido un diálogo muy fluido”, enfatizó.

¿Y AHORA QUÉ?

PRUEBAS Y DESCANSO

AÚN NO DEFINEN FECHAS

A LA EXPECTATIVA DEL CALENDARIO

En Pumas todavía no hay una fecha exacta para que los jugadores y cuerpo técnico hagan exámenes médicos en La Cantera, pero se prevé que su regreso a los entrenamientos sea a principios de junio. La planeación será de acuerdo a las fechas de inicio del torneo.

LAS ÁGUILAS, EN PRUEBAS MÉDICAS

INICIAN PRETEMPORADA EL 1 DE JUNIO

América realizó pruebas de covid-19 ayer y las concluirá el próximo lunes en las instalaciones de Coapa. Los jugadores tendrán un periodo de descanso de un par de semanas y empezarán los entrenamientos desde casa el próximo 1 de junio; esta semana renovará Miguel Herrera.

EL REBAÑO, DE VACACIONES

REGRESARÁ A ENTRENAR EL 8 DE JUNIO

Después de la cancelación de la temporada, Chivas tomó la determinación de darle 17 días de descanso al plantel. Reportarán hasta el 8 de junio en las instalaciones de Verde Valle, ya con la intención de comenzar los entrenamientos grupales, claro, con la anuencia sanitaria.

Y ADEMÁS

EL GOBERNADOR REITERA SU APOYO

El gobernador Miguel Riquelme Solís se reunió ayer con la directiva de Santos Laguna y personal de salud, para analizar los protocolos que se siguen luego del contagio de covid-19 en 15 jugadores del equipo, además de fortalecer las acciones para detectar otros posibles contagios. “Sabemos que no hubo conducta que pudiera haber provocado este tema”, dijo el mandatario.