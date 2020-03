Covid-19. Ricardo Anaya llama a la solidaridad y no polarizar

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional en 2018 y ahora docente, reapareció públicamente para llamar a la solidaridad de los mexicanos frente a la pandemia mundial del coronavirus Covid-19 y pidió a los políticos evitar la polarización y los pleitos con el Presidente.

«No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir o polarizar sino para unir. No es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver. No se trata de pelear con el Presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad para que se escuche a los expertos cuya experiencia se apoya en evidencia científica».