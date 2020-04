Covid-19. López-Gatell reitera suspensión de actividad turística

Integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador informaron a los 32 estados del país sobre la obligación de suspender actividades mineras y turísticas en playas para no poner en riesgo las estrategias de control de la pandemia y no propiciar la saturación en hospitales.

Luego de la reunión sostenida con los gobernadores, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, precisó que uno de los temas fue la industria turística y se aclaró que la decisión ya está tomada.

“ Y sí, tuvimos que volver a tocar base con la realidad explicando que la orden ya se dio; la orden es el acuerdo de la Secretaría de Salud que establecen las medidas generales de seguridad sanitaria que dice la suspensión de la actividad en espacio público, no puede haber más de 50 personas reunidas al mismo tiempo, lo que lleva a que, en el marco de la autoridad estatal y posiblemente municipal, se tomen medidas congruentes y también se suspenda la actividad turística en playas, ya sea para el turismo internacional o el nacional”, aclaró.

López-Gatell también refirió que el grupo técnico, conformado con especialistas de medicina clínica y crítica, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se informó a los estados mineros que deben acatar las disposiciones.

“Nosotros no quisiéramos que se detuviera la actividad minera y que se detengan la vida pública, pero hay que ser realistas de que tenemos una epidemia y no queremos que se propague rápidamente porque si pasa, en la fase tres vamos a tener demasiados casos, demasiadas personas enfermas, y por más reconversión hospitalaria no va a ser posible atenderlas a todas y esto va a causar graves daños a la salud y a la vida”, agregó.