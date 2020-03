Covid-19: la polarización y la solución

Qué días tan horribles, ¿verdad? El coronavirus avanzando y México, en la polarización.

Que si lo que más conviene es quedarse en casa para evitar la propagación del virus. Que si lo mejor es salir a las calles para impedir que la economía se hunda.

Que si el Presidente es un irresponsable. Que si el Presidente es el mejor líder del universo. Que si la culpa es de Felipe Calderón. Que si la culpa es de Andrés Manuel López Obrador. No, estábamos peor con Enrique Peña Nieto pero los números nunca salieron a la luz.

Que vivan los empresarios que mandan a sus empleados a casa. No, que vivan los que los tienen trabajando como si nada. Dejemos de comprar en los lugares que están despidiendo gente. No, mejor comprémosles mucho para que no corran a nadie.

Ay, tan lindo el papa rezando por todos. ¿Lindo? El mensaje de soledad y devastación que nos está mandando con esas imágenes es pavoroso.

Subamos videos de nuestro encierro. Mejor subamos fotos de que sí salimos a la calle. ¿Cómo quieres que te vean? ¿Haciendo ejercicio o cocinando? ¿Aburrido o divertido? ¿Profundo o superficial?

No sé usted, pero yo he visto todo lo que he podido desde antes de que comenzara esta historia y no doy crédito de la evolución de los contenidos tanto en medios como en redes sociales.

Aquí está pasando algo que no se ha reportado en su justa dimensión. Algo que ha pasado por diferentes etapas y que hoy, después de la reunión virtual del G-20, le ha dado un giro a la comunicación.

Como que la polarización pasó a un segundo plano, como que por fin se detuvieron las campañas de odio y los importantes dejaron de ser el Presidente, los empresarios y nuestras diferencias.

Ahora sí entendimos que lo importante es la vida, la salud, y poco a poco comienzan a fluir los planes de rescate.

No sé si usted lo sepa, pero ya hay bancos proponiendo planes para apoyar a sus clientes mientras se recuperan de los efectos económicos del covid-19.

Ya hay autoridades ofreciendo alternativas para ayudar a la ciudadanía con los pagos de ciertos trámites. Obviamente esto es muy nuevo, no lo están haciendo todos, o todavía no lo están haciendo todos. Pero hay voluntad, hay opciones.

Sí, yo sé que hay miles de historias tristes, de depósitos que no se han hecho. Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es este otro asunto, y a mí me interesa que se ponga sobre la mesa para que, cuando esto acabe, como quiera que acabe, todos podamos encontrar una solución a nuestros problemas, todos recuperemos, aunque sea, un pedacito de nuestra normalidad.

Como le comentaba el domingo pasado en esta misma columna, hay muchas cosas que siguen sin quedarnos claras, pero ya hay luz al final del túnel.

Así como muchas instancias apoyaron a las víctimas de los terremotos de 2017, ya están apareciendo los superhéroes del covid-19.

Así como muchas autoridades, empresarios y miembros de la sociedad se unieron en los años 90 para sacarnos adelante después de momentos tan difíciles como “El error de diciembre”, ya se están sentando las bases para que una vez más los mexicanos saquemos la casta.

Qué días tan horribles, ¿verdad? El coronavirus avanzando y México, en la polarización. No, México saliendo de la polarización. ¿O usted qué opina?