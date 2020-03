Covid-19. Cinco contagiados en México sin antecedentes de viajes

De los 367 casos positivos con Covid-19, existen cinco personas sin antecedentes de contactos importados o de viajes al extranjero identificables, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario detalló que de los 367 casos confirmados en México, 292 (80 por ciento) son importados; 70 (19 por ciento) están asociados a importación, y 5 casos (1 por ciento) carece de antecedentes de contactos o de viaje identificados.

“Empezamos a encontrar, lo queremos anunciar tempranamente, dado a que la proporción es muy pequeña, son algunos casos en los que no hay algún antecedente identificable de importación, es decir, en el estudio epidemiológico del caso cuando se interroga al paciente, se le pregunta, que haga memoria, si viajo, si recibió un visitante que viniera del extranjero, en particular de los países de alta transmisión, y ya en cinco de estos 367, lo que representa, 1 por ciento, ya empezamos a encontrar que hay personas que no son capaces de identificar o de reconocer quién las contagió”, explicó en conferencia de prensa.