Coronavirus México: ¿sirven termocámaras en aeropuertos para Covid-19?

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no recomendó el uso de termocámaras en los aeropuertos de México para detectar a posibles pacientes con coronavirus Covid-19.

En conferencia de prensa, el subsecretario de salud explicó que el tamizaje que se usa en los aeropuertos es diverso, pero aquel que usa las cámaras para medir la temperatura de pasajeros inició su funcionamiento en México hace 10 años, pero consideró que no es tan preciso el resultado, además de que su adquisición y mantenimiento son costosos.

López Gatell explicó que durante la pandemia de la influenza H1N1 dijo se compraron estos aparatos para colocarlos principalmente donde hay aeropuertos internacionales.

«No un hay censo de cámaras en el país porque no es un plan de Estado el comprarlas. En la pandemia de la influenza hubo muchas compras en varios puntos, tanto federal y estatales, algunas aún están funcionales y están en práctica, pero donde no había empezó esta presión de proveedores para comprar termocámaras«, explicó.