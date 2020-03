Coronavirus México hoy 23 marzo. Noticias última hora y casos, en vivo

La pandemia del coronavirus ya se ha expandido por casi todo el territorio de México, pues hasta el momento, todos los estados han reportado al menos un caso confirmado de Covid-19, excepto por Tlaxcala.

En el corte realizado ayer a las 19:00 horas, la Secretaría de Salud reportó que suman 316 casos confirmados de coronavirus en el país y hay 793 sospechosos.

Sigue en MILENIO la cobertura minuto a minuto con las noticias de última hora sobre el coronavirus en México hoy lunes 23 de marzo.

Llegan a CdMx, mexicanos varados en Egipto

Los mexicanos varados en El Cairo, Egipto aterrizaron hoy en la Ciudad de México luego de trasladarse a París, Francia, donde siguen saliendo vuelos.

Cada uno, de los aproximadamente 40 turistas mexicanos, debieron pagar 37 mil pesos luego de que la aerolínea Lufthansa cancelara su conexión de El Cairo, a Zurich, Suiza; Munich, Alemania y México como medida ante la pandemia por Covid-19.

Por Covid-19, Quintana Roo llama a cerrar bares, cines, iglesias y plazas comerciales

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, lanzó un llamado a casinos, bares, discotecas, cines, plazas comerciales, y espacios de culto religioso a cerrar sus instalaciones, para prevenir la propagación del Covid-19.

“Evitemos el contacto entre personas y las posibilidades de contagio a nuestra sociedad. Todos debemos ser responsables y solidarios con nuestras familias quintanarroenses”, indicó el gobernador en un mensaje difundido en redes sociales.

Sube a 4 cifra de muertos por coronavirus

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que suman cuatro muertos por Covid-19 en el país. El funcionario detalló que se trata de un hombre de 71 años que radicaba en la Ciudad de México y que tenía antecedentes de obesidad e insufuciencia renal.

Suman 367 casos positivos de Covid-19

La Secretaría de Salud informó que suman 367 casos positivos a coronavirus en el país y 826 sospechosos por lo que le país se mantiene en fase 1.

AMLO anunciará plan para población vulnerable ante coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mañana dará a conocer un plan para proteger a la población vulnerable ante el coronavirus durante su conferencia matutina..

«Saldremos adelante. Tenemos la fortaleza de nuestro pueblo, finanzas públicas suficientes y el conocimiento de nuestros especialistas de la salud», escribió en Twitter.

Mañana en la conferencia de las 7 a.m. daremos a conocer el plan para proteger a la población vulnerable ante el coronavirus. ¡Ánimo! Saldremos adelante. Tenemos la fortaleza de nuestro pueblo, finanzas públicas suficientes y el conocimiento de nuestros especialistas de la salud. pic.twitter.com/2XWQs7HHQb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 24, 2020

Suspenden trámites presenciales de CURP

El Registro Nacional de Población informó que a partir del jueves y hasta nuevo aviso, se suspenderá el servicio presencial en el módulo de CURP, debido a la contingencia de coronavirus.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación explicó que los trámites podrán ser realizados a través de correo electrónico.

Renapo informa que a partir del próximo jueves 26 de marzo y hasta nuevo aviso, se suspende temporalmente el servicio presencial en el Módulo de CURP y se continuará brindado servicio a través del correo electrónico tramitecurp@segob.gob.mxhttps://t.co/jYzJWmf6jC pic.twitter.com/lho7BMVgg4 — Gobernación (@SEGOB_mx) March 24, 2020

Reportan compras de pánico en BCS por coronavirus

Luego de que se confirmaron los dos primeros casos de coronavirus en Baja California Sur, habitantes del estado comenzaron a realizar compras de pánico en diversas tiendas departamentales.

Las tiendas comenzaron a lucir vacías y ante el temor de que sigan presentándose las compras de pánico, algunos establecimientos han optado por racionar los productos.

Policía recorre calles de Oaxaca para evitar concentraciones de gente

Alrededor de mil 500 policías municipales recorren las calles de la ciudad de Oaxaca para evitar concentraciones de personas en parques y espacios públicos ante la pandemia de coronavirus en México.

Con megáfonos, los policías piden a la población quedarse en sus casas para evitar contagio y recuerdan a los habitantes mantener la sana distancia.

Por coronavirus, ordenan cierre de establecimientos en Cuernavaca

Antonio Villalobos Adán, presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, anunció el inicio de medidas más estrictas en la ciudad para prevenir contagios y brotes de Covid-19, que incluyen cierre de comercios, iglesias, gimnasios, cines, bares y se impusieron restricciones de horario y número de clientes a restaurantes, a lo que sumarán “alternativas y estrategias de orden administrativo y financiero para disminuir el impacto económico”.

Tres bebés tienen coronavirus, reporta Secretaría de Salud

Tres bebés menores de un año dieron positivo a las pruebas de coronavirus que se les realizaron en México, informó la Secretaría de Salud.

Durante la conferencia de prensa realizada ayer por la noche, Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Secretaría de Salud, confirmó un caso y explicó que los menores de un año que arrojen resultados positivos a coronavirus serán registrados con edad 0 en la tabla de casos confirmados que presenta la dependencia diariamente.

Alfaro confirma primer muerto por Covid-19 en Jalisco; van tres en México

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó la primera muerte en el estado por Covid-19, que es la tercera que fallece en el país por la enfermedad. En conferencia de prensa, el mandatario explicó que se trata un hombre de 55 que padecía diabetes y obesidad, que estaba internado en la clínica 110 del IMSS.

Ordenan cierre de establecimientos no prioritarios en Edomex

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, anunció el fortalecimiento de acciones preventivas ante la contingencia sanitaria por coronavirus.

Entras las medidas destaca el cierre de centros de desarrollo infantil, guarderías y casas del adulto mayor; así como de museos, bibliotecas, cines, teatros, centros comerciales, tiendas departamentales, parques recreativos, zoológicos, salones de fiestas, bares y centros nocturnos.

Policía de CdMx, alerta ante saqueos durante pandemia

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió que no habrá tolerancia a quienes intenten saquear tiendas en estos momentos de contingencia por el coronavirus, ni para quienes pretendan poner en riesgo la disponibilidad de productos que son necesarios para la población.

Tras reunirse con representantes de tiendas departamentales y de autoservicio de la capital, informó que la SSC puso en marcha operativo de vigilancia y seguridad, al desplegar en las 16 alcaldías, 6 mil 200 efectivos y 2 mil 868 vehículos que mantendrán patrullajes permanentes.

Policía de Michoacán invita al ‘Quédate en casa’

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que a bordo de 350 patrullas, elementos de Policía Michoacán invitan a la población a quedarse en casa, para evitar la propagación del coronavirus.

En un comunicado, apuntó que se intensificó en los municipios del estado las labores de prevención ante el Covid-19, invitando a la población a mantenerse en casa si no tiene actividades esenciales que atender y así reducir los riesgos de contagio.

Zacatecas confirma tercer caso

El secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, confirmó el tercer caso positivo de coronavirus en el estado. Se trata de un hombre de 30 años de edad, del municipio de Sombrerete, quien a inicios de marzo viajó a varias ciudades de Europa y regresó a Zacatecas a mediados del mismo mes.

El paciente permanece en aislamiento voluntario en su domicilio, con el consentimiento de su familia y en condiciones estables, con sintomatología leve, bajo seguimiento permanente.

Guerrero confirma su quinto caso

El gobierno de Guerrero informó que hay un quinto caso de coronavirus confirmado en la entidad, pero aclaró que no se dará a conocer la ubicación de donde fue reportado para evitar morbo, pánico y desinformación.

En CdMx, más de 100 mil reportaron SMS tener síntomas

A seis días de que el gobierno de la ciudad habilitó el número 51515 vía SMS, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se han recibido 102 mil mensajes de capitalinos que dicen tener algún síntoma de Covid-19.

De estas personas se ha dado seguimiento a 300 y se tomaron muestras a 14 de las cuales aún no hay resultados, y sólo se detectó un caso positivo el sábado.

En vilo, elecciones de Coahuila e Hidalgo

Las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo están en vilo ante la emergencia sanitaria que enfrenta nuestro país por el brote del Covid-19, que incluso podría generar un aplazamiento de la jornada comicial del 7 de junio.

En entrevista, el consejero Marco Antonio Baños, refirió que al final de esta semana se habrá de tomar una decisión, considerando que ya varias fuerzas políticas locales en ambas entidades ya han solicitado aplazar los comicios.

Aumentan a 45 los casos positivos en Jalisco

La Secretaría de Salud Jalisco confirmó que se elevó a 45 el número de personas que dieron positivo a Covid-19.

Del total de infectados 41 son pacientes con síntomas leves y cuatro asintomáticos.

Coahuila mantiene 12 casos

En Coahuila desde hace tres semanas se han realizado de 30 a 40 pruebas diarias de Covid-19, confirmando como positivos sólo 12 casos, de los cuales, dos pacientes se encuentran hospitalizados en Torreón y el resto permanece en aislamiento domiciliario.

El secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, informó que se evalúa para que otros laboratorios privados tengan la capacidad y facultar de realizar pruebas.

TV UNAM resolverá dudas sobre Covid-19

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que para resolver dudas de la población sobre Covid-19, a partir de hoy, TV UNAM transmitirá el programa #LaUNAMresponde, en el que expertos de esta casa de estudios contestarán preguntas sobre el tema.

La emisión será de lunes a viernes, a las 15:00 horas y se retransmitirá a las 18:30 horas.

Jalisco registra primer fallecido por Covid-19

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que en la entidad se registró el primer caso de una persona muerta por el coronavirus Covid-19; la tercera a nivel nacional.

La víctima, un hombre de 55 de edad, sufría problemas de diabetes y sobrepeso y murió en la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Naucalpan habilita sitio para informar del virus

El gobierno municipal de Naucalpan, Estado de México, creó un micrositio para mantener a la ciudadanía informada sobre las medidas de prevención, contención y, en su caso, tratamiento de eventuales contagios por coronavirus.

CdMx presenta camapaña por Covid-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó un video en el que la población podrá conocer cómo actuar para evitar propagación de Covid-19.

«Las medidas van a durar todo de acuerdo como se necesite. Si hay que poner otras se pondrán, pero pedimos a la población que se informe por canales oficiales, comentó.

Edomex eleva a 37 los casos positivos

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que en el corte a las 8:00 horas de hoy, la entidad registra 37 casos positivos a coronavirus Covid-19 y todos continúan ligados a importación.

Asimismo, la dependencia a cargo del doctor Gabriel O’Shea Cuevas, detalló que se han registrado 159 pruebas que han dado negativo y 34 que siguen en análisis.

Inician en NL clases por TV, radio y redes sociales

Luego de la cancelación de las clases presenciales por el coronavirus, Nuevo León inició hoy el proyecto “Escuela TV” con el que a través de la televisión, radio e internet, se darán clases virtuales a los alumnos de educación básica.

Mujeres presas confeccionan cubrebocas

Mujeres presas en interior del CERESO Femenil 1 de Aquiles Serdán, en Chihuahua, confeccionaron 10 mil piezas de cubrebocas, como parte del protocolo especial de salud que se implementó al interior de los Centros de Reinserción Social en el estado.

Los cubre bocas que serán utilizados por el personal, así como visitantes que acudan, a fin de aminorar los posibles contagios del virus.

AMLO reúne a gabinete de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a su gabinete de salud para continuar trazando el plan de acción frente al avance del coronavirus Covid-19 en México.

Durante la conferencia mañanera, el primer mandatario detalló que mañana se presentará la ruta de trabajo completa para dar atención a los enfermos y tanto con las instituciones de salud como con el apoyo de las fuerzas armadas.

Policías en Oaxaca piden mantener sana distancia

Cerca de mil 500 policías en Oaxaca realizan un operativo para disuadir y evitar concentraciones de gente en parques y espacios públicos ante la pandemia del Covid-19.

Desde sus patrullas y a pie piden a la población mantener sana distancia y quedarse en sus casas aislados de forma preventiva.

Suman 22 casos en QRoo

La secretaria de Salud en Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, informó que pasó de 12 a 22 el número de casos positivos de coronavirus Covid-19 en la entidad.

De acuerdo con las autoridades locales, se han contabilizado 109 casos sospechosos, de los cuales 80 resultaron negativos y siete aún son analizados. La funcionaria detalló que los 22 casos fueron diagnosticados en la zona norte del estado; 19 en Cancún y tres casos en Playa del Carmen.

QUINTANA ROO

Actualización informativa

10:00 horas El total de casos sospechosos en la entidad es de 109. El desglose de resultados de laboratorio es el siguiente: 80 negativos

07 en estudio

22 positivos pic.twitter.com/OiUTUHHPWK — SESA Quintana Roo (@SESA_QROO) March 23, 2020

Decomisan pruebas de laboratorio

En Oaxaca, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) clausuró e inmovilizó un laboratorio privado que comercializaba pruebas de laboratorio de Covid-19 no certificadas.

El Laboratorio Juárez, ubicado en el Centro Histórico, cobraba entre 15 mil y 18 mil pesos las pruebas a los clientes.

IMER transmitirá contenidos educativos

Tras la suspensión de clases por la contingencia sanitaria, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) transmitirá de lunes a viernes nueva programación para apoyar el aprendizaje de niñas y niños.

El primer programa será hoy , de las 11:00 a las 11:30 horas, denominado La Pandilla te acompaña; luego Reto Viral, a partir del 25 de marzo, de las 11:30 a las 12:00 horas.

Ambos programas se transmitirán a través de las emisoras Horizonte en el 107.9 de FM; La B Grande de México en el 1220 de AM; Radio 710 en el 710 de AM; Tropicalísima en el 1350 de AM en la Ciudad de México, y a través de las emisoras del IMER.

Componen corrido al coronavirus en Michoacán

El cantautor michoacano Ramón Cervantes compuso un corrido dedicado a la pandemia del coronavirus.

Con guitarra en mano y con el estilo de interpretación de la Tierra Caliente, Don Ramón alerta sobre la llegada del Covid-19.





Peso cae a un nuevo mínimo histórico

El peso mexicano pierde por decimoquinta sesión consecutiva y marca un nuevo mínimo histórico de 24.96 unidades por dólar mientras persisten las preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus Covid-19 y el impacto que tendrá en la economía.

Desinfectan zonas del Zócalo de CdMx

Brigadas de trabajadores de limpia en el Centro Histórico de la Ciudad de México limpian áreas de uso público ante las medidas sanitarias por la pandemia Covid-19.

Bancas, pisos y juegos infantiles son desinfectados y lavados aunque por el momento no estén en uso. Sin embargo, los trabajadores al realizar sus labores no cuentan con las medidas sanitarias como uso de guantes, mascarillas y cubrebocas.

Ampliación de Tandas para el Bienestar

El Presidente anunció que el programa de Tandas para el Bienestar se ampliará en apoyo a pequeños comerciantes ante crisis por Covid-19.

«A los que se buscan la vida como pueden vamos a darles apoyos con las Tandas del Bienestar y vamos a aumentarlas a pequeños comerciantes, a talleres, es parte del plan de recuperación», informó en su conferencia matutina en Palacio Nacional.





TFJA formaliza suspensión de actividades un mes

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dio a conocer el acuerdo en el que se determina la suspensión de actividades del 18 de marzo al 19 de abril del 2020, como medida sanitaria para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

A través del documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, destacó que se ajustará el calendario de labores para el 2020 a los plazos procesales que establece el Poder Judicial de la Federación y se habilitarán los días que resulten necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias constitucionales urgentes.

Guanajuato tendrá hospital especializado en Covid-19

Adicional a las medidas emprendidas para atender la pandemia de coronavirus, en Guanajuato hoy iniciarán los trabajos para recuperar el antiguo Hospital General Regional de León, para convertirlo en el primer centro especializado en atender la enfermedad Covid-19.

Implementarán protocolo de seguridad escolar

Ante la ausencia de personal y alumnos en escuelas por la pandemia, la dirección de Prevención del Delito en Tulancingo trabajará de manera conjunta con instituciones educativas y padres de familia con el fin de evitar hurtos o actos que pongan en riesgo el patrimonio perteneciente a cada institución.

La petición de trabajo en equipo se formalizó a través del oficio MTB/S.S.C/036/2020, en el cual se sugiere establecer comités de vigilancia en cada institución e igualmente resguardar equipos de alto valor en espacios o lugares con sistemas de seguridad confiables y efectivos.

Confirman segundo caso en BCS

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, confirmó el segundo caso positivo de Covid-19 en Los Cabos.

Se trata de una mujer estadunidense de 33 años, pareja del primer caso positivo anunciado. De acuerdo con el gobernador, ella «se encuentra bien de salud, sin requerir atención hospitalaria y resguardados ambos con seguimiento médico».

Confirmo segundo caso positivo de #Covid-19 en #BCS en #LosCabos. Mujer estadounidense de 33 años, pareja del primer caso positivo anunciado. Se encuentra bien de salud, sin requerir atención hospitalaria y resguardados ambos con seguimiento médico. #Higiene y #SanaDistancia. — Carlos Mendoza Davis (@cmendozadavis) March 23, 2020

Susana Distancia en Palacio Nacional

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, reporteros de algunos medios de comunicación implementan la medida de Susana Distancia, estrategia del gobierno federal de guardar un distanciamiento social de 1,5 metros entre personas entre las personas para evitar propagar el virus.

La Sana distancia en México

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, reiteró que la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, distanciamiento social de 1,5 metros entre personas, «no son vacaciones» y llamó a la sociedad a respetarla al igual que el resguardo en casa.

El funcionario informó de que hasta ahora «no hay ningún caso confirmado relacionado con el festival Vive Latino«, que se celebró el pasado fin de semana.

Las autoridades mexicanas señalaron que a nivel mundial el número de casos acumulados totales es de 292.142 casos, con 187.149 casos en los últimos 14 días y con una tasa de letalidad global del 4,4 %.

