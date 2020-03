Coronavirus México: casos confirmados y noticias de hoy Covid-19

El titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, informó que se reportó el segundo caso de coronavirus en el estado en un hombre de 47 años, quien se encontraba en un hospital privado y dio positivo a las pruebas preliminares de Covid-19.

Ahorita que venía rumbo al canal un directivo de un hospital privado me llamó para informarme que un hombre de 47 años dio positivo y que corrieron todos los protocolos», dijo.

El 11 de marzo, confirmó el primer caso en el estado en un hombre de 57 años originario del municipio de San Pedro, quien viajó de Monterrey a la Ciudad de México para luego trasladarse a Londres, Múnich, Madrid y regresar a Ciudad de México y, finalmente, volver a Monterrey, del 24 de febrero al 3 de marzo.

Cancelan eventos masivos en la Universidad Anáhuac por Covid-19

Autoridades de la Universidad Anáhuac informó que se suspenderán todos los eventos masivos de tipo deportivo, artístico y académico programados dentro del campus a partir del 17 de marzo y hasta el 17 de abril.

También se reforzarán las acciones de proceso de higiene de aulas, salas de cómputo, mobiliario general y se distribuirá gel desinfectante a todas las escuelas.

KidZania cierra sus parques en CdMx, Guadalajara y Monterrey por coronavirus

Debido a la pandemia por el Covid-19, el centro de entretenimiento familiar, KidZania decidió cerrar voluntariamente sus cuatro parques en México, dos localizados en Ciudad de México, Santa Fe y Cuicuilco, uno en Guadalajara y Monterrey, a partir del próximo martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso.

Cancelan eventos masivos en Mérida por coronavirus

El presidente municipal de Mérida, Renán Barrera, anunció nuevas medidas de prevención para cuidar la salud de los habitantes de la capital de Yucatán.

Agregó que se cancelarán los eventos masivos y que se instalarán filtros en los Cendis mercados y centros de adultos mayores.

Anunciamos nuevas medidas para cuidar la salud de las y los habitantes de #Mérida:

1️⃣ Se cancelarán los eventos de concentración masiva;

2️⃣ Se instalarán filtros en los CENDIs, mercados y Centros del Adulto Mayor. pic.twitter.com/ClcRL7yYDZ — Renán Barrera (@RenanBarrera) March 14, 2020

Confirman primer caso importado de coronavirus en San Luis Potosí

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó el primer caso importado de coronavirus en el estado.

La dependencia dio a conocer que se trata de una mujer de entre 50 a 55 años, residente de la capital del estado, que regresó de un viaje de Europa el pasado 10 de marzo y mostró síntomas hasta un día después.

​Instalan filtros sanitarios en Tijuana por Covid-19

En la frontera de Tijuana-San Diego en Baja California, empresarios del ramo médico instalaron filtros sanitarios en con el fin de detectar y atender posibles casos de Covid-19.

Esto lo anunciaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró estado de emergencia nacional en su país por dicha pandemia.

Confirman 26 casos por coronavirus en el país

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó que para el corte de hoy se tienen 26 casos de Covid-19 en el país, se sumaron 11 casos nuevos y los sospechosos son de 105.

«Los nuevos casos confirmados se han distribuido en estados donde ya teníamos casos, se suman Querétaro, cinco en Ciudad de México y uno en Quintana Roo».

Además se informó que 344 casos que fueron sospechosos dieron negativo a la prueba y 273 contactos están en seguimiento por haber tenido relación con los 26 casos positivos.

Confirman primer caso de coronavirus en Quintana Roo

La titular de la Secretaría de Salud en Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, confirmó el primer caso de coronavirus en Quintana Roo aunque no precisó más detalles del paciente.

También señaló qué las personas que tuvieron contacto con el paciente ya fueron localizadas y diagnosticadas sin síntomas.

COVID-19 Hemos identificado el primer caso positivo en Quintana Roo Las personas que tuvieron contacto con el paciente ya fueron localizadas y diagnosticadas sin síntomas Hasta el 13 de marzo se han identificado 18 casos sospechosos: 16 Negativos

01 En estudio

01 Positivo — Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) March 13, 2020

Unitec dará sus clases en línea por Covid-19

La Universidad Tecnológica de México informó que iniciará la transición del modelo tradicional al modelo en línea hasta nuevo aviso por el coronavirus en el país.

«Para lograr una exitosa transición al modelo en línea requerimos la suspensión de clases para alumnos en todos los niveles los días 17 y 18 de marzo»

Confirman primer caso de coronavirus en Yucatán

Una mujer de 57 años que viajó recientemente a España y retornó en vuelo Madrid-Cancún y por carretera a Mérida, es el primer caso confirmado de Covid-19 o coronavirus en Yucatán.

«Ya se confirmó el primer caso de esta enfermedad, se trata de una mujer yucateca de 57 años que se contagió en España. El vuelo que tomó fue Madrid Cancún y de el estado vecino hacia la capital lo realizó a través de la carretera a Mérida».

Universidad Panamericana en Aguascalientes suspenden clases

La Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, suspendió clases de licenciatura y posgrado este viernes y sábado a manera de prevención por la pandemia del coronavirus.

“Hasta este momento la decisión fue que se cancelaron clases solamente con la intención de que este fin de semana se va hacer una limpieza a profundidad y se va a desinfectar todos los espacios de la universidad con una cuadrilla especial, con material especial para tener la universidad más limpia y desinfectada posible», indicó Francisco García Pimentel , director de comunicación institucional de la Universidad Panamericana.

Diputados no descartan suspensión de sesiones ordinarias cuando Covid-19 entre en fase 2

Hasta el próximo martes, será cuando la Cámara de Diputados restrinja actividades y el acceso al Palacio de San Lázaro como medida preventiva para evitar el contagio del Covid-19, anunciaron autoridades del órgano legislativo, quienes no descartaron que se suspendan las sesiones ordinarias cuando la emergencia entre en fase dos.

“Cuando lleguemos, porque eso claramente va a suceder, a la fase dos, si todavía estamos en sesiones, entonces valoraremos de acuerdo a las indicaciones de las autoridades, si se tienen que cancelar las sesiones del pleno”, señaló en entrevista la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.

ISSSTE confirma caso en Durango

Asimismo, el ISSSTE confirmó un nuevo caso en Durango, uno más está en estudio y siete resultaron negativos.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud federal ha detectado 15 casos en todo el país.

​Presidente de BMV tiene coronavirus

El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán, dio positivo a coronavirus, informó la plaza bursátil.

«El Lic. Ruiz Sacristán permanecerá en su casa por un lapso de dos semanas, de acuerdo a las indicaciones de su médico, y desde ahí continuará cumpliendo con sus responsabilidades», agregó.

Posponen Talent Land en Jalisco

El encuentro tecnológico Jalisco Talent Land 2020 se reprogramó como parte de las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades locales ante la llegada de coronavirus, anunciaron los organizadores.

Se llevará a cabo del 29 de junio al 3 de julio en Expo Guadalajara y «las entradas adquiridas para esta edición serán válidas en cualquiera que sea su modalidad para la nueva fecha de este año».

Cancelan evento de Julio César Chávez

Autoridades sanitarias también decidieron cancelar el evento organizado por la Conabox en el que Julio César Chávez González tenía previsto romper el récord Guinnes de la clase de boxeo más grande del mundo.

El acto estaba programado para este sábado a las 8:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Hellow Festival no llegará a CdMx

Los organizadores del Hellow Festival también decidieron cancelar el evento que se llevaría a cabo por primera vez en la Ciudad de México el 28 de marzo en el Parque Bicentenario para proteger la salud del público, las bandas, patrocinadores y medios de comunicación.

IPN repatriará a estudiantes

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que repatriará a todos sus estudiantes de movilidad que se encuentren en el extranjero, además pospondrá el Programa de Movilidad Académica Nacional e Internacional, así como los viajes de investigadores y alumnos que deban salir del país por motivos laborales.

Jalisco, sin concierto de Ricky Martin

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la suspensión de eventos culturales y deportivos en la entidad como el concierto de Ricky Martin, que se llevaría en la Arena VFG el 18 de marzo, y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, incluso se cambió la fecha del Preolímpico de Futbol.

Mientras que la Universidad de Guadalajara cerrará sus instalaciones y establecerá un sistema de estudio en línea que mantendrá hasta después de Semana Santa y Pascua.

Y en Torreón, Coahuila, pospusieron el First de robótica y hasta eventos de teatro a distancia como el National Theatre Live de Nueva York.

Vive Latino y Pa’l Norte siguen en pie

A pesar de los contagios de coronavirus en México, la organizadora del Vive Latino no tiene contemplado cancelar el festival; sin embargo, la empresa aseguró que se mantendrá atenta a cualquier disposición de las autoridades.

Se realizará el 14 y 15 de marzo en el Foro Sol aunque la banda She Wants Revange anunció que no participará.

Otro de los festivales que continúa es Pa’l Norte, de acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, «en este momento yo consulto a los expertos».

Cruceros de Disney no llegarán a Cozumel

La Administración Portuario Integral en Quintana Roo reportó la cancelación de dos cruceros de Disney. Se trata del Disney Fantasy que tenía programado su arribo el 16 de marzo y del Disney Magic que atracaría en la terminal marítima Punta Langosta el 17 de marzo

Disney Cruise Line suspendió todas las nuevas salidas de cruceros a partir del sábado 14 de marzo hasta finales de mes. Con ello ya suman siete cruceros que han cancelado sus arribos a la Isla de Cozumel en menos de 24 horas. (Con información de Alejandra Vázquez)

Sheinbaum se reúne con expertos

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con un grupo de científicos y médicos para tratar el tema del coronavirus en la capital del país, en donde hay dos personas diagnosticadas procedentes de España.

PRI cancela actos masivos

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, anunció que se cancelarán todos los actos masivos del partido programados en el país, pues «la prevención es tarea de todos».

Continúa Liga MX

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, confirmó a MILENIO que sí habrá Jornada 10 de futbol ante el brote de coronavirus, por lo que no habrá ninguna modificación a la Clausura 2020; no obstante, estará pendiente de lo que indiquen las autoridades mexicanas.

Legionarios de Cristo ‘paran’ megamisión

Los Legionarios de Cristo y Regnum Christi anunciaron la suspensión en México y Centroamérica de la Megamisión programada para Semana Santa debido a la alerta por la epidemia de coronavirus. Es la primera vez en 26 años que paran las labores que tienen como objetivo realizar misiones humanitarias y de evangelización.

AMLO pide abrazarse «con la mente»

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió abrazarse y desearse el bien con la mente para evitar el contagio de coronavirus.

Además, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a escuelas y empresas a no tomar decisiones precipitadas, por lo que también anunció que se analiza implementar una campaña de medios para prevenir que aumenten los casos.

Declaró que geográficamente el flujo de transmisión del coronavirus Covid-19 es de norte a sur y no al revés, por lo que existen más posibilidades de que Estados Unidos contagie a México.

