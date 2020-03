Coronavirus México 27 de marzo. Casos y noticias de hoy: En vivo

México se encuentra en la Fase 2 de la pandemia de coronavirus; sin embargo, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell alertó que el país entrará en Fase 3, por lo que es importante reforzar la sana distancia entre la población. En tanto, el presidente López Obrador hizo un llamado a la ONU, durante su participación en la reunión virtual del G20, a intervenir «para que se garantice a todos los pueblos y países el igual acceso a medicamentos y equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica».

Sigue en MILENIO la cobertura minuto a minuto con las noticias de última hora sobre el coronavirus en México hoy viernes 27 de marzo. Además, recuerda que aquí puedes encontrar cuáles son los síntomas del Covid-19 y qué medidas puedes tomar para prevenirlo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en el que aseguró que ante la pandemia de Covid-19 «vamos bien» respecto a otros países, pues en 28 días, México ha registrado únicamente 717 casos.

Asimismo, exhortó a la población a cumplir con las medidas de la sana distancia y a cuidar a los sectores más vulnerables como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reportó 83 casos confirmados de coronavirus en la Ciudad de México y 401 sospechosos.

La mandataria hizo un llamado a la población en la capital del país y reiteró las medidas básicas para evitar la propagación del Covid-19, tales como lavarse las manos, estornudar en el ángulo interno del codo y la sana distancia.

La Secretaría de Salud informó que la cifra de defunciones por coronavirus en México se elevó a 12.

Asimismo, hay 717 casos confirmados y 2 mil 475 casos sospechosos.

De acuerdo con la dependencia, las principales conmorbilidades identificadas en las defunciones fueron obesidad, hipertensión, diabetes, EPOC, tabaquismo e insuficiencia renal crónica.

La secretaría de Salud del estado de Nuevo León informó que se restringirán las visitas a los penales, con el objetivo de controlar la propagación del Covid-19.

Hasta el momento, en Nuevo León hay 101 casos confirmados de coronavirus.

El Servicio de Administración Tributaria exhortó a los contribuyentes a cumplir con su declaración anual para hacer frente a la pandemia por el Covid-19.

Asimismo, recordó que en marzo se lleva a cabo la campaña de declaración de personas morales y en abril la correspondiente a personas físicas.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reportó la primera muerte por coronavirus en el estado, se trata de un hombre de 46 años que llegó al Hospital General de Pachuca el 15 de marzo; sin embargo, su familia decidió trasladarlo al Hospital ABC de la Ciudad de México, en donde falleció.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que en Nuevo León ya son 97 casos de coronavirus, con lo que se confirmarían 37 contagios que resultaron positivos en laboratorios privados. Además, agregó que en Coahuila van 14 y en Tamaulipas seis.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, hizo un exhorto al presiente Andrés Manuel López Obrador para reunirse y tomar medidas en conjunto ante la pandemia de Covid-19; al llamado se sumó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

Con campaña, pedirán no visitar NL, Tamaulipas y Coahuila en Semana Santa

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció que se acordó junto con los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas implementar una campaña de concientización para evitar la visita de paisanos a la región durante Semana Santa.

También, estudian realizar compras en conjunto de los insumos principales para contener el coronavirus.

CdMx hace cambios al sistema SMS

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó la modificación del sistema SMS para detectar posibles casos de coronavirus, adaptándolo a la Fase 2 que hace más énfasis en la sintomatología del paciente, pues se agregaron más preguntas de salud en el cuestionario y se eliminaron algunas interrogaciones que se hacían sobre viajes, ya que ahora hay menos énfasis sobre antecedentes, además, informó que el cuestionario también estará disponible en versión web.

Los cambios que se hicieron al sistema SMS para adaptarse a la Fase 2 incluye dos probabilidades, sospechoso grave y sospechoso leve.

En medio de la jornada de acciones de sana distancia para mitigar la propagación del Covid-19 en México, las estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Elisa González Galán y Lourdes Gutiérrez Rodríguez, tuvieron que presentar su examen profesional a través de una videoconferencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno va a atemperar los efectos de la pandemia del coronavirus a favor de la economía de México. Agregó que no es un buen mensaje que se quede aislado en Palacio Nacional, por lo que continuará con sus giras, pero manteniendo sana distancia.

Pidió a los mexicanos que no se dejen vencer ante la pandemia, «salgamos adelante ante esta adversidad, que no nos venza esta crisis por el coronavirus; tener mucha fe en que vamos a lograr mejorar pronto nuestra economía, tenemos la forma de hacerlo».

Este viernes, Citibanamex se sumó a la lista de bancos que están otorgando facilidades de pago a sus clientes que tengan problemas para pagar sus créditos personales o empresariales, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, a causa de presiones económicas que pudieran estar atravesando como consecuencia del coronavirus.

Por lo que en el caso de sus clientes se podrá posponer hasta 6 meses el pago de los siguientes productos:

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció un plan de apoyo en materia de servicios públicos estatales a la población y que implica que la Comisión Estatal de Aguas otorgue a las familias de la entidad cinco mil litros de agua potable de manera gratuita durante abril para asistir ante la emergencia por el coronavirus.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó fotografías a distancia con personas que se lo pedían en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rumbo a su gira por Nayarit.

Además, se colocaron vallas metálicas en su evento en Bahía de Banderas para evitar el contacto directo con los pobladores por el brote de coronavirus en el estado que registra cuatro casos.

El último reporte del Plan Estatal de Prevención y Control de Covid-19 de Coahuila reportó 14 casos de pacientes con coronavirus y sólo una persona recuperada tras el contagio. Mientras el resto de los pacientes se mantienen bajo vigilancia epidemiológico y aislamiento domiciliario, al igual que sus familias y personas con las que tuvieron contacto.

La Secretaría de Salud estatal confirmó la detección de otros dos casos positivos en un hombre de 42 años y una mujer de 41, ambos originarios de Monclova.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con 10 votos a favor y uno en contra realizar sesiones virtuales como medida preventiva ante el brote de coronavirus en México. Y discutirá la suspensión de plazos inherentes a actividades de la función electoral con motivo de la contingencia.

La Secretaría del Bienestar adelantará el pago de dos bimestres de pensión a las personas con discapacidad, informó la subsecretaria Ariadna Montiel.

Explicó que sólo para este sector de la población se destinarán 4 mil 200 millones de pesos con la finalidad de que se tenga la posibilidad de no salir de casa en tanto pasa la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.

La Secretaría de Salud del Estado de México suma 45 casos de coronavirus, es decir, tres más que ayer y de los cuales seis pacientes se encuentran hospitalizados, cinco con alta sanitaria y 34 en aislamiento domiciliario.

Indicó que la fecha se tienen en análisis 115 casos sospechosos y 232 han dado negativo a este padecimiento y todos siguen relacionados con la importación.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que su equipo administrativo está en la Ciudad de México buscando un nuevo proveedor de pruebas rápidas para detectar posibles casos de Covid-19 en su estado, tras la cancelación de la orden de compra anterior.

A su salida de Palacio Nacional, explicó que se está analizando emprender una acción legal contra la empresa Hisa Farmacéutica con quien estaba comprometida la adquisición de 20 mil pruebas por un valor de 20 millones 697 mil pesos.

La embajada mexicana en Perú informó que esta semana saldrám tres nuevos vuelos hacia la Ciudad de México para repatriar a connacionales que se encuentran varados en el país sudamericano por la pandemia de coronavirus.

Detalló que hoy se realizará un vuelo con personas vulnerables a contagios y familias con menores de edad. Mientras que mañana saldrán dos vuelos.

La Secretaría de Salud de Aguascalientes informó que los casos subieron a 19 en el estado, en donde el municipio de Pabellón de Arteaga ya cuenta con una persona contagiada. Además se tienen 200 casos negativos y 69 sospechosos que se encuentran en investigación.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Piza, aseveró que la entidad hizo una compra de cinco mil pruebas para detectar coronavirus, de las cuales ya recibieron dos mil.

El dólar registra hoy viernes un precio a la venta de hasta 23.84 pesos en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 23.35 pesos por dólar, con una pérdida de 1.83 por ciento. Más temprano llegó a perder hasta las 23.47 unidades.

El peso mexicano termina una racha de tres sesiones al alza después de que Standard and Poor’s (S&P) rebajó la calificación crediticia de México y de Pemex, en medio de la crisis por la propagación del coronavirus.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, agradeció al Instituto de Nacional de Migración (INM) por su apoyo en la repatriación de más de ocho mil mexicanos debido a la emergencia mundial por coronavirus.

El secretario de Gobernación de Puebla, David Méndez Márquez, informó que un poblano murió por coronavirus Covid-19 en Nueva York, Estados Unidos.

Destacó que la víctima era originaria de Izúcar de Matamoros; sin embargo, indicó que debido a las medidas estadunidenses será incinerado en aquel país y sus restos serán trasladados a Puebla hasta que concluya la contingencia por la pandemia.

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, dio a conocer que en el municipio de La Paz se registraron los dos primeros contagios de Covid-19, con lo que la cifra en todo el estado aumenta a 10 casos positivos.

En Puebla ya son 53 casos positivos de coronavirus, de acuerdo con el secretario de Salud, Humberto Uribe Téllez, quien detalló que 32 corresponden a hombres y 21 a mujeres con un rango de edad de 25 a 77 años. Y agregó que 12 de las personas contagiadas están hospitalizadas y cinco graves.

Indicó que 34 casos fueron de importación, 16 asociados a importación, y tres por contagio horizontal, «19 fueron por viajar a España, 15 por viajar a Estados Unidos y 19 por contagio».

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrió la convocatoria ¡México te necesita!, para contratar a médicos especialistas y generales, así como enfermeras, para apoyar en la emergencia por la pandemia de coronavirus Covid-19.

La convocatoria también está dirigida a personas interesadas en apoyar como personal administrativo y de servicios generales, es decir, personal de intendencia y mano de obra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las instituciones de salud tienen lo necesario para atender los casos de coronavirus Covid-19 en el país.

Detalló que hay 5 mil ventiladores disponibles, aunque se necesitan más, y se trabaja en coordinación con los médicos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede estar en cuarentena, debido a que tiene una función básica; sin embargo, sigue las recomendaciones de la Secretaría de Salud ante la pandemia de coronavirus.

Comentó que continúa trabajando todos los días, principalmente para atender la emergencia.

«Se están cumpliendo las recomendaciones, en el caso del gobierno ya no están asistiendo a trabajar quienes no tiene función básica de servicio a la comunidad o directo a la ciudadanía, ahí me encuentro yo, en los que sí tenemos una función básica, entonces no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como los médicos de la Guardia Nacional, los integrantes del Ejército, la Marina y los que abastecen el agua, en fin nos tenemos que quedar», dijo en conferencia de prensa.