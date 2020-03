Coronavirus México 22 marzo. Noticias de última hora y casos, en vivo

En México, la pandemia por coronavirus Covid-19 ha dejado dos personas muertas y 251 el número de casos confirmados en el país, informó ayer en su último corte la Secretaría de Salud.

Luego de que la Secretaría de Salud reportó la muerte de la primera persona por coronavirus en México, autoridades reportaron que su esposa también está contagiada.

Un familiar de la pareja mencionó que especialistas del Sector Salud visitaron en su domicilio a la mujer para aplicarle las pruebas, que resultaron positivas.

El familiar consultado explicó que la mujer tiene síntomas leves y está estable; mientras que sus hijos y demás parientes arrojaron resultados negativos.

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, reportó el segundo caso de coronavirus en la entidad, el cual fue detectado en el municipio de Los Cabos.

Tlaxcala es el único estado que no ha reportado un sólo caso confirmado de coronavirus en México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que presentará un plan económico integral para apoyar a las familias afectadas por la detención de actividades por el coronavirus.

“En unos días presentaré un plan económico integral, que incluye apoyo a las familias que más lo necesita”, afirmó en un video publicado en Twitter.

La mandataria pidió a los capitalinos mantener la calma y aseguró que la contingencia “la superaremos juntos”.

La Secretaría de Salud informó que el número de casos confirmados de coronavirus en México aumentaron a 316.

En conferencia de prensa, reportó 793 casos sospechosos y que se mantienen únicamente dos personas muertas por la enfermedad, una en la Ciudad de México y una en Durango.

Varios comercios en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, han sido suspendidos por no acatar las disposiciones para contener los contagios de coronavirus.

El gobierno de Aguascalientes confirmó su quinto caso positivo de coronavirus, el cual se trata de una mujer de 44 años procedente de España.

La mujer originaria de la Ciudad de Aguascalientes presentó los síntomas tras volver de España, por lo que se realizó una prueba, la cual dio positiva.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que de los 45 casos de Covid-19 en la ciudad hasta el corte del sábado, sólo tres permanecen en algún hospital.

“En este momento sólo hay tres personas enfermas en hospitales y junto al Gobierno del Estado de México estamos en coordinación con un Comité Científico para tomar las medidas que se deban tomar”, dijo.

El secretario de Salud de Baja California, Alfonso Pérez Rico, informó que en las últimas 24 horas se sumaron cinco casos de Covid-19 en el estado, por lo que suman 11.

Explicó que cuatro de los nuevos casos fueron detectados en Tijuana, acumulándose un total de seis en la ciudad, y uno en Mexicali, con el cual suman cinco.

Sonora confirma tercer caso de coronavirus

La Secretaría de Salud confirmó un tercer caso positivo de coronavirus Covid-19 en Sonora, en una persona del sexo masculino, de 30 años de edad, con residencia en el municipio de Navojoa, el cual se mantiene en buen estado, informó Enrique Clausen Iberri.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19 y que habrá dos maneras de atender a la población afectada: con el sector salud (Insabi, clínicas estatales, IMSS o ISSSTE) y diez hospitales operados por el Ejército y la Marina bajo el plan DN-III.

En Baja California ya son 11 los casos confirmados de Covid-19, cinco registrados en las últimas 24 horas, informó el secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico.

Explicó que cuatro se registran en Tijuana, acumulándose un total de seis, y uno en Mexicali, con el cual suman cinco.

Los nuevos contagios son dos mujeres de 26 y 33 años con antecedentes de viaje a California, Estados Unidos, así como un hombre de 35 años de edad, quien visitó ese país, y un joven de 27 años que viajó por Europa.

El embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, visitó este domingo el Zoológico de Chapultepec, acompañado por su familia, y aseguró que al igual que en su país, en México «no hay muchos casos» de coronavirus Covid-19.

En plena contingencia por la pandemia y el llamado de las autoridades a evitar, en la medida de lo posible, salir a las calles, el embajador aseguró sentirse tranquilo.

El gobierno de la Ciudad de México informó que ante la pandemia del coronavirus Covid-19 desde mañana se comenzarán a cerrar cines, teatros, bares, cantinas, discotecas y centros nocturnos entre otros establecimientos mercantiles a excepción de restaurantes.

Asimismo, no se podrán realizar eventos masivos de más de 50 personas, mientras que con las autoridades católicas de la ciudad se acordó no hacer desarrollar eventos en iglesias.

La discoteca CocoBongo, en Quintana Roo, anunció el cierre de sus locaciones en Playa del Carmen, Los Cabos y Punta Cana, como medida preventiva del Covid-19.

Ante la pandemia del coronavirus Covid-19, repartidores de comida de apps como Uber Eats y Rappi señalan que sus pedidos han disminuido hasta un 80 por ciento, de 20 viajes que hacían diario ahora son tres en promedio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se avizora una crisis económica por la pandemia del coronavirus Covid-19 y la caída de los precios del petróleo.

«Si no nos pega mucho la crisis económica que se está avizorando y sintiendo por el coronavirus, el precio del petróleo, si atemperamos esa crisis nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera Oaxaca-Tuxtepec (…) vamos a ver primero cómo nos va a enfrentar la crisis económica que se avecina, pero vamos a terminar lo que ya se inició», explicó.

Ante la contingencia por este virus, la Arquidiócesis de México pidió a los ciudadanos no difundir información no verificada, ni generar caos o infundir miedo, sino por el contrario, exhortó, a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y abonar a un clima de previsión y solidaridad, y de cuidado permanente y sensatez.

En una misa celebrada a puerta cerrada en la Basílica de Guadalupe, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, llamó a los feligreses «buscar a Jesús» para saber qué hacer ante la pandemia de Covid-19.

Confirman décimo caso en Coahuila

La Secretaría de Salud contabilizó el décimo caso de Covid-19 en Coahuila, siendo el primero de Monclova. El paciente es un hombre de 42 años, con antecedente de haber viajado a Estado Unidos.

Al corte de las 12:00 horas de hoy, la dependencia informó que la familia del hombre se sujetará a las medidas de aislamiento y tratamiento pertinentes en Piedras Negras, pues el caso dio positivo en la frontera.

Servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaron al titular de ésta, Alejandro Gertz Manero, que se tomen medidas para proteger al personal de la institución para evitar contagiarse de coronavirus.

A través de un escrito firmado por agentes del Ministerio Público Federal y personal administrativo, aseguraron que no existen las condiciones mínimas de higiene, porque se carece de alcohol, gel e incluso de jabón en los sanitarios.

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que 35 casos han dado positivo por coronavirus Covid-19, mientras que 42 se mantienen como sospechosos y de 144 pruebas aplicadas a pacientes éstas dieron negativo.

El Congreso de Puebla informó que como parte de las acciones para contener la propagación de la pandemia de coronavirus, acordó suspender labores a partir del 23 de marzo hasta nuevo aviso.

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN en 2018, hizo un llamado a la solidaridad de los mexicanos frente a la pandemia mundial del Covid-19 y pidió a los políticos evitar la polarización y los pleitos con el Presidente.

«No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir o polarizar sino para unir. No es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver. No se trata de pelear con el Presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero si de exigir seriedad para que se escuche a los expertos cuya experiencia se apoya en evidencia científica», dijo en un video.