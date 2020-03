Coronavirus México 17 marzo. Noticias última hora y casos confirmados

Mientras la propagación del nuevo coronavirus Covid-19 continúa generando consecuencias económicas y sociales a escala global, el gobierno federal informó anoche que el número de casos confirmados de contagios en México subió a 82, es decir, 29 más que los que se tenían contabilizados hasta el día anterior.

Por Covid-19 instalarán arcos tesmostáticos en Centro, Tabasco

Como medida de prevención ante el Covid-19, el ayuntamiento de Centro colocará cuatro arcos termostáticos con la finalidad de detectar fiebre en los ciudadanos y así reducir las probabilidades de contagio. Dichos arcos serán situados en diversas dependencias a su cargo y la inversión equivale a un aproximado de 2 millones 400 mil pesos.

Al respeto, el alcalde Evaristo Hernández Cruz detalló que los arcos fueron adquiridos en China y se espera que lleguen a Villahermosa en dos semanas. Estos serán colocados en el Palacio Municipal, en las oficinas del Servicio de Agua y Saneamiento (SAS) y en la coordinación de limpia del ayuntamiento.

Presidente del Atlético San Luis, tercer caso de coronavirus en la entidad

El Club Atlético San Luis informó que el presidente del equipo, Alberto Marrero Díaz, dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que es el tercer caso confirmado en la entidad y el primero en el fútbol nacional.

Aumenta a 93 casos confirmados

Este martes, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, dio a conocer que el número de casos confirmados de coronavirus en México es de 93; es decir, 11 nuevos pacientes durante las últimas 24 horas.

Asimismo, se tiene registro de 206 casos sospechosos hasta el momento.

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, reportó el primer caso confirmado de coronavirus en la entidad.

Durante la sesión extraordinaria de Consejo Estatal de Fomento Económico explicó que el caso contagiado es una persona de origen alemán que llegó el 13 de marzo a la entidad.

Añadió que llegó a la entidad, luego de volar de la Ciudad de México a Guadalajara, Jalisco.

Agregó que en su domicilio ubicado en la capital del estado, tuvo contacto con dos personas, que hasta el momento no presentan ninguna sintomatología.

Reportan dos casos en Baja California

La Secretaría de Salud de Baja California informó hay dos casos confirmados de coronavirus en el estado.

En lo que va de este martes el gobierno de la Ciudad de México, a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas a Locatel ha recibido mil 080 posibles casos de contagios de Covid-19 en la capital del país, de estos ninguno se ha considerado de gravedad.

Desde este martes y hasta que pase la emergencia por la pandemia, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), puso a disposición el número telefónico 51515 para atender casos específicos de posibles contagios de Covid-19 a través de mensaje de texto.

López-Gatell recomienda suspender sesiones en abril

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, se reunió con senadores para acordar la suspensión del periodo ordinario de sesiones para no exponerse ante la inminente aprobación de la Fase 2 del virus.

El senador Ricardo Monreal aseguró que fue una reunión dura, de reclamos por las decisiones sobre la pandemia, en la que se abordaron todos los temas.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que la Guardia Nacional está alerta ante una por el Covid-19 y descartó que el cuerpo de seguridad cierre la frontera Sur.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que este año la 177 represnetación de la Pasión de Cristo se suspende; sin embargo, se realizará en un espacio cerrado y no abierto al público, por lo que será transmitida por internet.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que por el momento se tienen 400 pruebas para Covid-19, pero se tiene un contrato para que en estos días lleguen 700 más.

En tanto, la secretaria de Salud de la capital, Oliva López, pidió que la población no gaste su dinero en pruebas con particulares sobre todo si no hay certeza de que se trate de este nuevo virus.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que debido al Covid-19, ya se lleva a cabo diversas medias en los distintos centros de reclusión capitalinos.

Juzgados y Tribunales suspenden labores

Ante la pandemia por coronavirus, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó suspender funciones en los órganos del Poder Judicial de la Federación a partir del 18 de marzo al 19 de abril de 2020.

La suspensión decretada implica que no correrán plazos procesales. Únicamente quedan exceptuados de la medida anterior los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes.

Alrededor de 80 chilenos y argentinos varados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) protestan para acusar que Aeroméxico canceló sus vuelos sin que sus países hayan cerrado fronteras todavía ante la alerta ce coronavirus.

Con silbatos y pancartas, los sudamericanos reclamaron que la aerolínea no da solución para poder regresar a sus hogares.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, anunció el cierre temporal de cines, casinos y salones para evitar la propagación de coronavirus en la entidad.

En conferencia de prensa en conjunto con alcaldes y el secretario de Salud, Manuel de la O, el mandatario reiteró el cierre de los parques estatales y municipales.

El Congreso de la Ciudad de México instaló filtros de seguridad en su acceso principal para combatir la contingencia por coronavirus.

Por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, encabezada por Mauricio Tabe, se determinó que los 66 diputados podrían ingresar y solo un asesor los acompañaría al recinto, ubicado en Donceles y Allende, colonia Centro.

El Museo Soumaya informó que ante la pandemia por coronavirus cerrará desde hoy sus sedes en Plaza Carso, Plaza Loreto y Casa Guillermo Tovar de Teresa.

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que ya son nueve los casos positivos a Covid-19, todos asociados a importación.

La dependencia destacó que uno corresponde al portador asintomático de Tlalnepantla que ya ha sido dado de alta y siete se encuentran en aislamiento domiciliario con síntomas leves hasta completar sus 14 días de vigilancia epidemiológica, asimismo, uno más está hospitalizado y estable.

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, informó que hasta el momento no se tiene previsto suspender misas ni eventos como bodas, bautizos o confirmaciones, pero pidió atender las recomendaciones de sana distancia.

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) suspenderá sesiones, audiencias y no correrán plazos desde mañana al 19 de abril, informó el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para evitar propagación del coronavirus.

Guarderías del IMSS seguirán abiertas

Las guarderías ordinarias y subrogadas al Instituo Mexicano del Seguro Social (IMSS) permanecerán abiertas, pero reforzarán filtros al ingreso para verificar que los menores no presenten síntomas de coronavirus Covid-19.

El gobierno de la Ciudad de México habilitó un sistema de mensajería telefónica SMS, para detectar de forma masiva posibles de casos de coronavirus Covid-19.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, presentó el sistema que consiste en enviar la palabra Covid19 en un mensaje de texto al 51515 y contestar un cuestionario, sin costo.

Hugo López-Gatell dialoga con Senadores

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, asistió al Senado para dialogar sobre las medidas que se deben implementar para mitigar la epidemia de Covid-19.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, señaló que la epidemia de Covid-19 es el tema mundial de mayor preocupación.

Autoridades de salud confirmaron el primer caso positivo de coronavirus en Chihuahua y uno más sospechoso.

Se trata de un joven de 29 años, originario de Casas Grandes que viajó recientemente a Europa y regresó por Estados Unidos, donde su última escala fue en Los Ángeles, California, informó la Secretaría de Salud.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió una serie de recomendaciones y propuestas a las empresas para contrarrestar los efectos del coronavirus Covid-19, por lo que indicó que se encuentran en contacto con las autoridades para recibir los últimos lineamientos de la Secretaría de Salud.

El organismo, que dirige Carlos Salazar Lomelín, indicó que también planteó a las secretarías y poderes del Estado, una propuesta de medidas económicas, fiscales y administrativas para enfrentar la etapa crítica con la menor afectación posible a la actividad productiva, empleo y desarrollo económico del país.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó hasta el momento 21 casos confirmados con contagio de Covid-19 en la capital y 150 contactos en observación.

Ante la alerta de pandemia por coronavirus, personal de resguardo del Senado toma medidas para quienes ingresan a las instalaciones y se les coloca gel antibacterial y toma la temperatura dando hasta ahora solo una persona canalizada al servicio médico.

Monica Fernández, presidenta del Senado recordó que desde hace varios días se tomaron diversas medidas preventivas ante el Covid-19 cómo colocar gel antibacterial en las instalaciones.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que se reunirá con los integrantes del Consejo Organizador de la Semana Santa en la demarcación para dialogar sobre las acciones a realizar en torno a la 177 Representación de la Pasión de Cristo.

La mesa de trabajo será para discutir sobre las recomendaciones de prevenir el contagio de coronavirus entre la población de Iztapalapa y de otras demarcaciones o entidades.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó del reforzamiento en las medidas de protección en embajadas y consulados de México en todo el mundo, para mitigar los efectos que tienen las restricciones que han adoptado algunos países para mitigar la propagación del Covid-19 y reducir sus efectos en los connacionales.

La cancillería informó que da seguimiento puntual a los distintos escenarios que ha generado la propagación de este nuevo virus en todo el mundo, y las medidas que pueden generar contratiempos para nuestros connacionales en el exterior.

El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, informó que en el estado suman cinco casos de personas que dieron positivo a coronavirus.

Respecto a ambos pacientes asintomáticos, el funcionario detalló que se trata de un matrimonio que viajó a España y Suiza y llegaron el 11 de marzo a territorio nacional.

La Conmebol informó en un comunicado que tras analizar la situación que se está dando a nivel regional y mundial ante la propagación del coronavirus decidieron postergar la Copa América hasta 2021.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en México, comento que el cierre de la frontera con Estados Unidos provocaría «un inmenso colosal daño a la economía de ambos países o si hiciéramos lo mismo en la frontera sur sin que tuviera efecto neto».

Las fracciones de PAN, PRI, MC y PRD, en la Cámara de Diputados, calificaron de insuficientes las medidas del gobierno federal ante la pandemia de coronavirus y exigieron por ello cancelar actividades masivas y suspender clases desde hoy, diferir las sesiones en el Congreso de la Unión, así como valorar el cierre parcial o total de fronteras, puertos y aeropuertos.

En un posicionamiento conjunto, los líderes parlamentarios de esas bancadas demandaron instalar de forma inmediata el Consejo de Salubridad General, encabezado por el Presidente, con el carácter de autoridad sanitaria para dictar disposiciones de carácter general y obligatorias en la materia.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que cerrarán las puertas, de sus caracoles en todo el estado de Chiapas.

En un comunicado, se declararon en alerta roja, ante la presencia en México de coronavirus, mismo que afirman, podría llegar a sus comunidades.

Por ello, recomendaron a las juntas de buen gobierno del EZLN a cerrar los centros de resistencia y rebeldía de forma inmediata y evitar la propagación del virus en los pueblos indígenas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el aislamiento en casa ante el coronavirus, «aprovechemos para fortalecer nuestros lazo» con la familia y «que se le dé tiempo ahora en estas vacaciones anticipadas a los niños y se les escuche más».

El Banco de México (Banxico) informó que uno de sus funcionarios dio positivo a la prueba de coronavirus, aunque no presenta síntomas graves y se encuentra en su domicilio particular siguiendo el protocolo marcado por sus médicos tratantes y por la Secretaría de Salud.

En un comunicado, el instituto central señaló que a fin de seguir los lineamientos correspondientes, se ha establecido comunicación con las personas con quienes tuvo contacto los días previos.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en México, informó que la pandemia por el coronavirus durará por lo menos 12 semanas, que es lo que duró en China.

Pese a la alerta del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este fin de semana acudirá a Guelatao, Oaxaca, para conmemorar el natalicio de Benito Juárez.

«Que sea la ceremonia en Guelatao y que ya va a haber tiempo para visitarlos, esto para no dar pie a cuestionamientos de que el Presidente no está dando el ejemplo que no se cuida, todo esto que utilizan nuestros adversarios, hay que sacarles la vuelta que no tengan ningún motivo», dijo en conferencia de prensa.