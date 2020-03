Coronavirus: La reacción de Diego Maradona VIDEO

La Afición

Diego Maradona reaccionó en una entrevista sobre el coronavirus, pues cuando se le acercó un reportero para cuestionarlo sobre su supuesta cuarentena, el ex futbolista le dijo: “no tenés la poronga ésa» antes de acercársele, una contestación muy característica del DT de Gimnasia y Esgrima.

De acuerdo con un video publicado por Fox Sport, se puede ver como Maradona al bajar del camión, en el partido frente al Banfield, le empezó a decir a la prensa que de “cerca no” diría ninguna declaración.

«Yo estoy bien, estoy sanísimo. Estás loco, estuve en la cama hasta recién, descansando», desmintió Maradona al ser cuestionado si se encontraba en cuarentena por medidas de seguridad.

Tras las medidas y los casos por coronavirus en Argentina, el director técnico expuso estar a favor de suspender actividades: «Es una posición que tenemos nosotros los que cuidamos a 15 ó 20 familias. Acá no se puede venir un día a entrenar, otro día no entrenar, que si llueve, si no llueve. Me parece que esto se debería cortar, viste. Porque, está bien que nosotros podemos vivir, pero la gente que va a laborar todos los días, ¿cómo hace? Ese es el tema».

​Al bajar del camión, en el video se escucha cómo fue criticado por su nuevo corte de cabello, pues entre bromas mencionan que su estilo es de ‘chavoruco’.

