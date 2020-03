Coronavirus: España reporta 6 muertos y 469 nuevos contagios

José Antonio López

Madrid / 09.03.2020 07:58:49





El Ministerio de Sanidad de España informó que analiza el incremento de casos positivos de coronavirus reportado en las últimas 24 horas en la comunidad de Madrid, luego de que el número de contagiados ascendió a 469 y los fallecidos 16, el doble que ayer, en total 25 decesos.

Fernando Simón, director del Centro Nacional de Emergencias Sanitarias, declaró que “se va a discutir la situación epidemiológica y tomar las medidas más adecuadas”. Anunció que en las próximas horas se hará pública la decisión tomada.

Además, se anunció el cierre de todas las escuelas durante 15 días en la ciudad vasca de Vitoria, como medida de prevención. En estos momentos en el país hay 999 contagiados, uno de ellos un bebé de cinco meses en Murcia.

La mitad de los fallecimientos se concentran en la Comunidad de Madrid, le sigue el País Vasco. Con excepción de un fallecido, que previamente había viajado a Nepal, todos tenían patologías previas y era de muy avanzada edad.

La Comunidad de Madrid detalló que, de los casi 500 contagios de coronavirus, solo un 5 por ciento acaban en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el 15 por ciento “un poco más graves” y un 80 por ciento son infecciones leves.

Ahora mismo el mayor foco de contagio en España se ha registrado en la ciudad vasca de Vitoria, donde al menos 60 personas que acudían a un funeral fueron contagiadas.

No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado que no contempla suspender las clases escolares de forma generalizada porque los expertos no la ven “una medida efectiva” en este momento, pero tampoco lo descarta en un posible cambio de situación.

jamj