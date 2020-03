Coronavirus en México: así se detectó el caso en Chiapas

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que se logró identificar el caso de coronavirus en Chiapas gracias a la vigilancia epidemiológica que se hizo al caso de Torreón.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que se indagaron los contactos de la joven de 20 años que presentó síntomas tras llegar al país, luego de estar en Milán, Italia, y que entre ellos estaba la mujer que se identificó tiene coronavirus en Chiapas.

“El caso fue identificado no porque tuviera muchos síntomas, no fue por la atención medica, sino porque en investigación de contactos para la persona que fue confirmada en Torreón, esta persona nos refirió que una conocida suya había estado en el mismo viaje en el norte de Italia y esa investigación es la que nos llevo a detectar la persona en Chiapas”, detalló.

“(…) Con la ultima confirmación de la joven en Chiapas, sumamos cinco casos de Covid-2019, son casos importados, esta joven fue localizada no por presentar signos, ella está asintomática. Ella enfermó en Italia y cesó su enfermedad y llegó a Chiapas, está en proceso de resguardo domiciliario, se identificaron sus contactos, que son 14 y están en resguardo domiciliario, y en ambos casos cumplirán 14 días para evitar cualquier riesgo de transmisión”, comentó.