Coronavirus en México: AMLO confirma primer caso en CdMx

El coronavirus llegó a México. Hugo Lopez-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el primer caso de contagio por coronavirus Covid-19 en la Ciudad de México. Analizan otro en Sinaloa, mientras el virus ya se ha extendido en diversos países del mapa mundial.

«Estaba pendiente hacer la segunda prueba que es de confirmación, esto ocurrió casi a las seis de la mañana y el resultado se confirma también, de modo que tenemos un caso ya confirmado de coronavirus«, indicó el funcionario.

Destacó que el hombre infectado solamente tiene los síntomas parecidos a «un catarro» y no tiene enfermedades previas, por lo que se trata de un caso de bajo riesgo.

¿Cubrebocas funcionan contra coronavirus?

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseguró que los cubrebocas no impiden contagiarse del coronavirus, ya que con los normales, los de color azul, se quedan expuestos los ojos, que es otro punto para la entrada del virus.

«Los cubrebocas los utilizamos en un ambiente específico de atención médica. Se usan de manera controlada y debe ser de cierto tipo para que se considere de eficiencia», dijo el subsecretario.

Dijo que este artículo funciona si se tiene un resfriado común, por lo que recomendó su uso sólo para quienes presenten síntomas de dicha enfermedad, a fin de contagiar a los demás.

Hay tres casos confirmados de coronavirus

La Secretaría de Salud informó que hay tres casos de coronavirus en el país. Los pacientes llegaron procedentes de Italia, luego de una convención, donde se contagiaron.

Detalló que los portadores del virus son tres hombres, dos de los cuales se encuentran en la Ciudad de México, uno de ellos hospitalizado, y otro en Sinaloa, donde se encuentra aislado en un hotel.

¿Cuándo hacerse la prueba para saber si se tiene coronavirus?

El director de Infectología del INER informó que las personas que hayan viajado a las zonas donde se reportan brotes de coronavirus y que presenten síntomas deberán de acudir al hospital para que les realicen la prueba.

Agregó que si no se estuvo en los países con coronavirus o si viajaron a esos lugares, pero no presentan síntomas no puede hacerse la prueba, ya que no arrojará ningún resultado.

Paciente con coronavirus en CdMx podría ser dado de alta

El jefe de Infectología del INER informó que el hombre diagnosticado con coronavirus en la Ciudad de México podría ser dado de alta en estos días.

De acuerdo con el médico, el afectado deberá mantenerse aislado en su casa.

​Aumentan precios de cubrebocas en Culiacán

​El delegado de Profeco en el estado, Miguel Ángel Murillo, pidió a la gente no dejarse engañar ante el incremento de precios.

Senado suspende actividades y foros El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que no se convocará a foros o actividades nuevas en el Senado, tras la confirmación de los primeros casos de coronavirus en el país. De igual manera, en las instalaciones se aumentó el número de dispensadores de gel antibacterial, cubrebocas, guantes de látex, entre otros.

Gobernadores se reúnen

Los gobernadores de Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y Coahuila se reunieron para discutir las medidas que se tomarán para evitar la propagación del nuevo coronavirus en la región.

«Estamos ocupados en el tema que hoy compete a nivel internacional en materia de salud. Somos entidades con muchísima similitud», dijo Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila. Entre las medidas discutidas en la reunión se acordó el establecimiento de protocolos de actuación en los vuelos que lleguen a los estados de esa región.

Coronavirus en Sinaloa: analizan otro caso

López-Gatell informó que existe otro posible caso de Covid-19 en Sinaloa .

«Localizamos en el transcurso de la madrugada un segundo caso en Sinaloa; está en un hotel y está en aislamiento en este sitio que es donde estaba en mayor estabilidad», detalló.

Éste se trata de un hombre de 41 años de Hidalgo que viajó a Italia del 16 al 21 de febrero y llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el 21 de febrero.

Presentó síntomas el 22 de febrero y salió positivo a SARS-Cov 2, aunque aún falta la validación del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre), por lo que se encuentra aisalado en un hotel en Sinaloa. Solo tiene un contacto asintomático.

Tanto éste como el primer caso estuvieron en una convención en Bergamo, Italia.

Coronavirus: cómo se transmite y síntomas

Un experto del gobierno chino afirmó que el coronavirus es contagioso entre humanos, lo que disparó las alarmas ante los desplazamientos de millones de chinos alrededor del mundo por su temporada vacacional.

Entre los síntomas se encuentran: tos, fiebre, dificultad para respirar, neumonía y dolor en los músculos.

Aquí te decimos todo lo que debes saber .

Harán conferencias nocturnas por coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de hoy se realizarán conferencias nocturnas para informar sobre los casos de coronavirus en México.

Detalló que las conferencias serán a las 21:00 horas y serán encabezadas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatel, junto con especialistas del sector.

«(Conferencias) hoy, mañana, pasado, todos los días, a las 09:00 de la noche. Técnicos, científicos para que no haya distorsiones, que la gente tenga la información, garantizar el derecho a la información y transmisión en vivo, igual, a las 09:0 de la noche», dijo.

Piden no saludar ni de beso, ni de mano

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que «por el momento» la población no debe saludar de beso o de mano, para evitar un posible contagio de coronavirus Covid-19.

«Por el momento no nos demos besos ni abrazos», comentó.

No hay razón para cerrar centros de trabajo ni escuelas

Hasta el momento no hay indicaciones de cerrar centros de trabajo ni escuelas por la confirmación de dos casos de coronavirus en México, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell

«No, en este momento no hay ninguna indicación porque no hay una razón científica ni técnica para cerrar escuelas, trabajos, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada.

No hay razón alguna hasta este momento, estamos en escenario uno», dijo en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador.

Subsecretario de Salud pide «no caer en pánico» por coronavirus

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la poblaición no caer en pánico tras la confirmación de un caso de coronavirus Covid-19 en la Ciudad de México y el análisis de uno más en Sinaloa, al que se le realiza una segunda prueba de confirmación.

El funcionario explicó que el coronavirus 2019, como más de 180 virus que se presentan en época invernal, puede durar seis meses o más de dos años.

Peso pierde tras confirmarse caso de coronavirus en CdMx; dólar supera los $20

El peso mexicano pierde más de uno por ciento y el dólar supera los 20 pesos en bancos luego de confirmarse el primer caso de coronavirus Covid-19 en la Ciudad México, con lo que la moneda mexicana hila siete sesiones consecutivas a la baja.

El tipo de cambio interbancario se ubica en 19.75 pesos por dólar, con una pérdida de 1.34 por ciento. Citibanamex vende el dólar en 20.08 pesos, mientras que BBVA México lo hace en 20.04 y Banorte en 19.75 unidades.

AMLO: tenemos capacidad para enfrentar coronavirus; «no es algo fatal»

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está preparado para enfrentar el coronavirus Covid-19 , pues cuentan con todos los recursos necesarios para atender la emergencia de salud.

«Estamos preparados para enfrentar el coronavirus. Tenemos los médicos, especialistas, hospitales y la capacidad para hacerle frente a este caso. En la medida en que se vaya desarrollando vamos a atender los casos», declaró el Presidente en su conferencia matutina.

¿Cómo me protejo del coronavirus?

El gobierno de México, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, informó de las siguientes medidas con las que la población puede prevenir la enfermedad, provenientes del Centro de Control de Enfermedades de China, que recomienda:

Lavarse bien las manos, al menos, durante 20 segundos y hacerlo de manera frecuente, en especial, cuando se esté en espacios públicos.

Evitar tocarse ojos, boca y nariz sin antes haberse lavado las manos.

Evitar el contacto cercano con personas que se sospeche pudieran estar infectadas.

Por su puesto, evitar viajar a China de no ser estrictamente necesario.

Falta realizar segunda prueba a paciente con coronavirus en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, informó que el paciente contagiado de coronavirus está en Culiacán y aún falta realizarle la segunda prueba para confirmar el diagnóstico.

Agregó que continúa en aislamiento y ya se localizó a las personas con las que tuvo contacto.

«Respecto al caso de coronavirus en Culiacán, les informo; la persona está aislada, ya localizamos a los individuos con quienes tuvo contacto, todavía falta que se le realice una segunda prueba para emitir un resultado oficial», escribió en su cuenta de Twitter.

Respecto al caso de coronavirus en Culiacán, les informo; la persona está aislada, ya localizamos a los individuos con quienes tuvo contacto, todavía falta que se le realice una segunda prueba para emitir un resultado oficial, las vías oficiales son @saludsinaloagob @EEncinas_Dr — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) February 28, 2020

OMS aumenta a «muy elevada» amenaza internacional por Covid19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que aumentó a «muy elevada» la amenaza del nuevo coronavirus, que ha contaminado a unas 79 mil personas en China y a más de 4 mil 350 en el resto del mundo.

«Ahora hemos aumentado nuestra evaluación de riesgo de propagación y de riesgo de impacto del Covid-19 a un nivel muy elevado en todo el mundo», anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

Analizan tercer posible caso de coronavirus en México

La Secretaría de Salud de Sinaloa informó que investiga un segundo posible caso de coronavirus en la entidad, que de confirmase, sería el tercero en México.

De acuerdo con Efrén Encinas Torres, titular de la dependencia, el paciente con posible contagio acompañaba al hombre de 41 años que ya dio positivo a una prueba previa de coronavirus en Sinaloa.

AMLO no cancelará giras y reuniones por llegada de coronavirus a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque ya hay un caso confirmado de coronavirus Covid-19 en México, no va a modificar su agenda de trabajo ni las giras de fin de semana, pues aseguró que no va a dejar de saludar y abrazar a la gente durante sus eventos públicos.

Aun cuando el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, pidió tomar medidas precautorias para evitar los contagios, el Presidente comentó que «no hay cambio para nada, no, no, no, no, va a ser lo mismo».

Aplican medidas sanitarias en terminales de Sinaloa

El gobierno de Sinaloa implementa medidas de sanidad en los puertos marítimos y aeropuertos locales, tras la detección de un caso de coronavirus Covid-19 en la entidad, informó el secretario de Salud estatal, Efrén Encinas.

«Estamos aplicando todas las medidas de sanidad internacional en los puertos marítimos y los esquemas de salud en los aeropuertos también de Sinaloa», dijo en entrevista con Claudia Ovalle, en MILENIO Televisión.

Mexiquense creó mapa para detectar Coronavirus

Fernando Alexander Caballero Romero es un estudiante de mecatrónica originario de Metepec. Al ver la problemática del coronavirus que azota China, desarrolló con las herramientas que ofrece la plataforma de Google el mapa del avance de esta enfermedad a nivel mundial.

“Este mapa que desarrollé lo creé con la opción de Google Maps porque te da la opción de crear mapas interactivos, entonces lo desarrollé con el fin de informar a la sociedad cómo ha ido avanzando este virus a nivel mundial, en este caso, Estudiante. A través de Google, desarrollo los avances de esta enfermedad a nivel mundial pura habla hispana”

Lee aquí la nota completa.

Sheinbaum pide a capitalinos evitar compras de pánico

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a los capitalino no generar caos y evitar las compras de pánico, luego de que se confirmó el primer caso de coronavirus en la Ciudad de México.

La mandataria capitalina también hizo un llamado a mantenerse informados y realizar las medidas de sanidad básicas para no contraer el virus.

