Coronavirus en México, 24 de mayo: noticias de hoy sobre el covid-19

Ssa pide que se corrijan casos de coronavirus fechados en enero- 23:20

La Secretaría de Salud efectuó el requerimiento de corregir la información publicada en la base de datos abiertos del gobierno federal en la que unidades médicas y de vigilancia epidemiológica reportaron casos con síntomas de covid-19, inclusive una muerte , en enero cuando el primer caso importado se dio a conocer el pasado 28 de febrero en Palacio Nacional.

Jalisco reporta 84 casos nuevos y cinco muertes por covid-19- 23:04

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reportó hoy 84 casos nuevos de coronavirus y con ellos la entidad suma un total de mil 764 casos confirmados.

PRI pide a Hacienda lista, monto y destino de fideicomisos extintos- 22:30

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Hacienda una lista detallada de los fideicomisos públicos extintos o terminados, así como el saldo total y el destino que el gobierno federal pretende dar a esos fondos.

PRD acusa a Cuitláhuac García de lucrar con pandemia de covid-19- 21:53

Luego de la denuncia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova sobre el uso propagandístico que han dado alcaldes y legisladores de la pandemia, la dirigencia nacional del PRD señaló al gobernador de Veracruz , el morenista Cuitláhuac García, y a diputados y presidentes municipales de ese partido.

Más de 47 mil personas se han recuperado en México- 21:29

La Secretaría de Salud reporta que se han recuperado 47 mil 424 personas que se contagiaron de coronavirus en México, lo que representa 69.11 por ciento del total de personas que contrajeron covid-19.

Perspectiva de solidaridad y manejo científico, lecciones del coronavirus: López-Gatell- 21:12

El manejo científico con perspectiva de solidaridad global son elementos que en su momento quedarán plasmados como lecciones aprendidas de lo que debe hacerse en una pandemia como la del nuevo coronavirus , opinó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud.

Aplican pruebas gratuitas de coronavirus en La Laguna- 21:03

Inició este fin de semana, en La Laguna la aplicación de mil 500 muestras masivas y gratuitas para la detección del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad covid-19 en los municipios de Torreón, Gómez Palacio y San Pedro. El Secretario de Salud de Coahuila Roberto Bernal Gómez señaló que preocupa el incremento de casos en el municipio de Torreón en donde considera hace falta una mayor contención.

Reportan 11 muertes en SSP de Edomex- 20:36

Este fin de semana la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) confirmó que 19 de sus elementos, entre administrativos, policías y del sistema penitenciario han dado positivo a la prueba del coronavirus, de los cuales han muerto 11.

Hay 269 trabajadores de la salud con covid-19 en Guerrero- 20:11

En Guerrero, el 23 por ciento de todos los casos confirmados de covid-19 son personal del sector Salud, es decir; 269 médicos, enfermeras, camilleros y afanadores han sido contagiados durante el desempeño de sus actividades.

«Aceptaría con gusto», dice López-Gatell sobre invitación de la OMS- 19:41

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que aceptaría con gusto participar en el reglamento sanitario internacional de la OMS.

Reportan aumento de 215 muertes y 2 mil 764 casos- 19:06

La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se confirmó la muerte de 215 personas por covid-19 y un aumento de 2 mil 764 casos nuevos , con lo que suman 7 mil 394 defunciones y 68 mil 620 contagios.

Por covid-19, pintan mural en Tijuana en honor a personal de salud- 18:34

En memoria del personal médico que murió por covid-19 y de quienes todos los días están al frente de batalla atendiendo a los enfermos en Baja California, el artista plástico Enrique Chiu pinta un mural en Tijuana.

INE a políticos: lucrar con pandemia es un acto desleal con la democracia- 16:21

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió a legisladores y alcaldes que en días recientes han repartido despensas, gel antibacterial, cubrebocas y otros artículos con fines propagandísticos.

Terminan fiesta de XV años y boda en Acapulco por covid-19- 18:09

Desafiando la contingencia y los altos niveles de contagio de coronavirus en Guerrero, fuerzas federales, estatales y municipales interrumpieron un festejo de XV años y una boda en la zona rural de Acapulco .

López-Gatell fue postulado por la OMS para participar en reglamento sanitario internacional- 17:54

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Organización Mundial de la Salud invitó a Hugo López-Gatell, subsecretario de PRevención y Promoción de la Salud, fue invitado a participar en el grupo de expertos del reglamento sanitario de la Organización Mundial de la Salud.

«Hace dos días recibí una notificación de la Organización Mundial de la Salud donde se postula al Doctor Hugo López-Gatell para participar en el grupo de expertos del reglamento sanitario internacional de la OMS. Es un reconocimiento bien merecido al Hugo López-Gatell», dijo.

AMLO estima pérdida de un millón de empleos en el país por coronavirus- 17:35

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que alrededor de un millón de empleos se han perdido en el país debido a la pandemia del coronavirus, sin embargo, señaló que tras la contingenca prevé crear 2 millones de trabajos.

En pandemia aumentan 73% denuncias sobre pornografía infantil, alertan diputadas- 17:09

Al advertir que los reportes sobre pornografía infantil aumentaron 73 por ciento durante la emergencia sanitaria, la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputado urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a fortalecer la investigación y persecución de ese delito con estrategias específicas para internet y plataformas tecnológicas.

Coronavirus evidencia la necesidad de invertir en ciencia: UNAM- 16:43

La pandemia de coronavirus evidenció la necesidad de invertir en ciencia , desarrollo tecnológico y generación de conocimiento, así como en educación superior en nuestro país, advirtió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Reportan contagio de siete reos en penal de Oaxaca-16:27

La Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Oaxacan informaron el contagio de coronavirus de siete reos en el penal de Tanivet.

IMSS solicita más de 400 mdp para unidades temporales de coronavirus- 15:57

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solicitó 446 millones 994 mil 838 pesos para la compra de equipo y mobiliario para instalaciones médicas temporales en Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco e Hidalgo, que atienden pacientes con coronavirus.

Gobierno prevé condecorar a más de 8 mil trabajadores de la salud ante coronavirus- 15:31

Tras dar a conocer la propuesta de otorgar la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla al personal médico que enfrenta al coronavirus covid-19, se instaló el consejo de premiaciones, en el que estuvieron presentes, de manera remota, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alejandra Frausto, titular de Cultura; Zoé Robledo, director general del IMSS; Mónica Fernández y Laura Rojas, presidentas del Senado y Cámara de Diputados, respectivamente.

IMSS proyectará rostros del personal médico que lucha para combatir el coronavirus- 15:03

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creó el Mural a los Héroes de la Salud , para rendir un homenaje al personal médico por su labor en preservar la vida de los pacientes con covid-19.

Bomberos de la Mixteca, en Oaxaca, se contagian de coronavirus- 14:31

Autoridades sanitarias y municipales en el ayuntamiento de Huajuapam de León, declararon en cuarentena la estación de bomberos local donde se han reportado un brote de covid-19 en 17 trabajadores, ademas del jefe de la unidad. El Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos, José Antonio Ramírez García, informó que ya se han tomado las medidas preventivas necesarias, advirtiendo que los elementos contagiados se encuentra en aislamiento domiciliario en espera de su resultado de laboratorio, y uno de los infectados se encuentra grave e internado en un hospital habilitado por la secretaria de salud federal.

Con mural, IMSS reconoce labor del personal de la salud- 14:10

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creó el Mural a los Héroes de la Salud, para rendir un homenaje al personal médico por su labor en preservar la vida de los pacientes con covid-19. En la fachada de la Unidad de Congresos del CMN Siglo XXI se proyectan mensajes enviados en Twitter con agradecimientos, fotos de trabajadores y un memorial de quienes han fallecido en el esfuerzo de salvar la vida de personas con este con coronavirus. Este 25 de mayo, a partir de las 20:30 horas, se transmitirá en las redes sociales del IMSS, la proyección de estos mensajes de apoyo al personal de salud.

Alcalde de Playa Vicente, en Veracruz, tiene coronavirus-12:29

El alcalde de Playa Vicente, en Veracruz, Gabriel Antonio Alvarez López confirmó que tiene coronavirus y pidió a los ciudadanos cuidarse, para evitar la propagación del covid-19. “Espero contar con su colaboración para tomar las medidas necesarias y evitar la propagación del virus. Lamentablemente salimos positivos y con ayuda de Dios vamos a seguir en recuperación», expresó.

Legisladores de AL convocan a conversatorio virtual por coronavirus-12:06

Líderes parlamentarios de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Cuba participarán el próximo 28 de mayo en un conversatorio virtual con el fin de intercambiar experiencias y propuestas para mitigar los efectos de la pandemia de covid-19 en materia sanitaria y económica. Por iniciativa de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y su homólogo argentino Sergio T. Massa, el “Conversatorio virtual retos y desafíos de los países de América Latina en el marco de la pandemia del covid-19” tiene el propósito de promover la cooperación interparlamentaria ante la crisis derivada de la emergencia sanitaria.

PAN acusa omisión, opacidad y mentira por coronavirus-11:12

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de actuar con omisión, opacidad, ineptitud y mentira ante la pandemia de covid-19. Afirmó que durante la emergencia sanitaria se han evidenciado actos de opacidad, mientras algunas instituciones de salud han sido omisas. “Nadie cree en las estadísticas inventadas del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y esto también es corrupción”, remarcó.

Entregan ventiladores para pacientes con coronavirus en Edomex-11:04

El subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE, Maximiliano Reyes Zúñiga, informó que inició la entrega de ventiladores para pacientes con coronavirus en el Estado de México. Los insumos médicos serán llevados a los hospitales de esta entidad y dijo que «hoy más que nunca venceremos al covid-19».

Reportan en SLP a recién nacido con coronavirus-10:46

La Secretaría de Salud Pública de San Luis Potosí informó que un bebé que nació el 17 de mayo fue diagnosticado con coronavirus covid-19, quien fue hospitalizado en una clínica privada con tras presentar neumonía y se reporta estable. El director de Salud Pública, Miguel Ángel Lutzow, afirmó que bebé se contagió por transmisión local.

Secretario de gobierno de Sonora, con coronavirus-10:41

El secretario de gobierno de Sonora, Miguel Pompa Corella, dio positivo a la prueba del covid-19, informó la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, quien aseguró que el funcionario se encuentra aislado en su casa, con supervisión médica. En un mensaje en Twitter le envió un mensaje de solidaridad y apoyo.

Me confirman que el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, dio positivo a la prueba #Covid19. Como lo marca el protocolo, se encuentra aislado en su casa, con supervisión médica. Desde aquí te envío un fuerte abrazo @PUROPOTRILLO, deseo que pronto te recuperes. — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) May 24, 2020

Tiendas de conveniencia en Mexicali cerrarán antes-09:47

A partir del próximo lunes, todas las cadenas de conveniencia en Mexicali tendrán que cerrar sus puertas en punto de las 19:00 horas, como medida de prevención adicional contra el coronavirus, informó la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda. Lo único que permanecerá con su horario normal serán las farmacias, por tratarse de un comercio de salud esencial. Además, las sanciones serán rigurosas a quienes no acaten las reglas como hacer fiestas o eventos con aglomeración de personas; pidió no salir después de las 18:00 horas si no es por algo esencial.

Pemex registra mil 391 casos y 190 decesos-07:20

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró hasta el momento 190 defunciones, de las cuales 67 ocurrieron en jubilados, 55 en familiares, 66 trabajadores y 2 externos. El promedio de edad de los fallecidos es de 64 años, 127 hombres y 63 mujeres. Asimismo, de una población derechohabiente de aproximadamente 750 mil personas (entre trabajadores, jubilados y familiares), se han registrado​ se mil 380 casos sospechosos, se han realizado dos mil 380 pruebas de diagnóstico, con las cuales se han logrado descartar 989 casos y confirmar mil 391.

Muere 81% por covid-19 sin pasar por terapia intensiva-07:00, 24 de mayo

El ingreso de una persona con covid-19 a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) representa un duelo entre la vida y la muerte; sin embargo, 81 por ciento de las muertes que se han registrado en hospitales del país ocurrió en una cama de hospitalización general. Las cifras de la Secretaría de Salud revelan que desde el inicio de la epidemia, a finales de febrero pasado, han muerto 6 mil 421 personas por covid-19 dentro de un centro de salud y de ellas solo mil 215 ingresaron a una sala de terapia intensiva.

