Coronavirus en México, 19 de mayo: noticias de hoy sobre el covid-19

La Secretaría de Salud reportó que en el país se confirmaron en las últimas 24 horas se confirmaron 334 defunciones por coronavirus y se detectaron 2 mil 713 nuevos contagios, con lo que suman 54 mil 346 contagios del nuevo coronavirus y han muerto 5 mil 666 personas por covid-19.

Proponen crear bolsa virtual para vender agroproductos durante la pandemia- 23:00

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural propuso crear una “bolsa virtual” para comercializar la compra y venta de agro productos en América durante la pandemia del coronavirus covid-19.

Bienestar entregó durante pandemia 800 mil pensiones a personas con discapacidad- 22:28

La Secretaria de Bienestar entregó 800 mil pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente durante marzo y abril con la finalidad de favorecer a los “grupos más vulnerables” y cumplir con la reforma del artículocuarto constitucional.

Rescatan a 14 médicos secuestrados en CdMx

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rescataron, sanos y salvos, a 14 médicos que estaban secuestrados en hoteles ubicados en las inmediaciones de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Fiscalía capitalina explicó que los secuestradores contactaron a familiares de las víctimas pra pedir un rescate.

Secretario de Murat da positivo a covid-19; gobernador se realiza la prueba- 21:36

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que su secretario privado dio positivo al nuevo coronavirus, por lo que dijo que se aisló de manera preventiva, luego de realizarse la pruieba y mientras espera los resultados.

Hace unos momentos mi secretario privado dio positivo a la prueba Covid-19. Por protocolo, me he realizado la prueba y en cuanto reciba el resultado lo daré a conocer. Procedo al aislamiento preventivo. — Alejandro Murat (@alejandromurat) May 20, 2020

Usan plasma convaleciente para tratar pacientes graves con covid-19 en Sinaloa- 21:35

En Sonora hay esfuerzos médicos para utilizar el plasma de pacientes recuperados como tratamiento promisorio para casos graves de covid-19 , aunque no es un manejo estandarizado en todos los pacientes, reveló el director de Promoción a la Salud, Gerardo Álvarez Hernández.

Diputado de PAN de CdMx da positivo a coronavirus- 21:22

El legislador local del PAN, Héctor Barrera, informó que dio positivo a covid-19 , por lo que no acudió a la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, que se llevó este 19 de mayo, con medidas sanitarias.

Han muerto 22 menores de edad por covid-19 en México- 21:04

En México han muerto 22 menores de edad que se confirmó tenían el nuevo coronavirus Sars-Cov2, que provoca la enfermedad covid-19, de los cuales 16 tenían menos de 10 años.

Gobierno federal analizan con gobernadores esquemas de reactivación: López-Gatell- 20:57

El gobierno federal analiza nuevos y diferentes esquemas de reactivación de actividades con los gobernadores de todo el país ante el “desfase tan grande” de la dispersión del covid-19 con entidades federativas que podrían alargar sus picos de contagio hasta septiembre.

DIF contrata funerales para fallecidos por covid-19… pero no incluye entierro- 20:31

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) contrató a una empresa para que proporcione servicios funerarios en al menos 20 estados del país a unas 727 personas en situación de vulnerabilidad o en situación de calle que pierdan la vida a causa del coronavirus.

Remdesivir no es un fármaco autorizado para covid-19: López-Gatell- 20:15

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell advirtió que el remdesivir no es un fármaco autorizado ni en México ni en ningún lugar del mundo para combatir el covid-19 pues sigue en fase experimental.

Dispersión de créditos solidarios se terminará en próximos días: IMSS- 20:01

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que tras el cierre el programa de dispersión de créditos solidarios a la palabra el pasado viernes 15 de mayo , se trabaja para terminar de entregar los créditos en los próximos días.

Aguascalientes aumentó casi 12% la movilidad; Ssa advierte de incremento de contagios- 19:50

Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, informó que Aguascalientes incrementó su movilidad de una semana a otra en un casi 12 por ciento, lo que implicaría que en los siguientes días podría presentarse un incremento en los contagios de coronavirus SARS-COV-2 que causa la enfermedad del covid-19.

Alcalde de Papalotla, Tlaxcala, da positivo a coronavirus- 19:30

A unos días de que un policía municipal de Papalotla falleciera a causa de covid-19, este martes se dio a conocer que el alcalde de esa demarcación, Jesús Herrera Xicohténcatl dio positivo a una prueba para detectar el virus y se mantiene aislado en su vivienda.

En 24 horas, reportan 334 muertes y 2 mil 713 nuevos casos de covid-19 en México- 19:10

Entre caretas y cubrebocas realizan sesión en Congreso de CdMx- 18:41

Con cubrebocas, caretas y trajes blancos, los legisladores del Congreso de la Ciudad de México realizaron tras un mes de ausencia una sesión presencial en el recinto de Donceles y Allende, con el propósito de avalar sesiones vía remota y con ello evitar contagios de coronavirus .

En Benito Juárez, desinfectan mercados públicos y edificios habitacionales- 18:18

El Equipo de Proximidad Blindar de la alcaldía Benito Juárez, continúa realizando jornadas diarias de limpieza y desinfección en espacios públicos de la demarcación, como parte de las medidas preventivas ante el coronavirus.

Muere enfermera por covid-19 en Oaxaca; suman tres- 18:05

La Secretaría de Salud de Oaxaca informó que la cardióloga Lourdes Esther Cruz Martínez, adscrita al Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE, murió por covid-19; con lo que suman tres los médicos que han muerto por durante la pandemia .

Ministro de Corte admite controversia contra Pavlovich por medidas ante covid-19- 17:57

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una controversia constitucional que interpuso el municipio de Ures contra el decreto de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, donde se establecen las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria por covid-19.

Extienden restricciones para cruzar frontera con EU por covid-19- 17:39

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México y Estados Unidos acordaron extender la restricción para realizar cruces no esenciales por 30 días más, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

???????? y ???????? han acordado extender por 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común, tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en México y en aquel país. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 19, 2020

Por covid-19, darán más de 18 mil litros de gas a personas vulnerables en Colima- 19:30

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, anunció que se entregarán 664 cilindros de gas con 15 kilogramos a familias que tienen personas con discapacidad y se quedaron sin ingresos por el nuevo coronavirus.

Juez ordena a gobierno federal garantizar salud de personas en unidades psiquiátricas- 17:23

Un juez de Distrito ordenó al gobierno federal garantizar el derecho humano a la salud de las personas internadas en las distintas unidades hospitalarias de atención psiquiátrica en todo el país , no sólo en lo relativo al posible contagio del virus SARS-CoV2, que provoca la enfermedad covid-19.

Protestan trabajadores de Hospital de Pemex en Veracruz- 17:05

Personal médico y de enfermería del hospital de Petróleos Mexicanos de Minatitlán, Veracruz, se manifestaron y realizaron plantón de protesta en demanda de equipo de protección contra el coronavirus.

OPS expresa preocupación por grupos vulnerables ante el coronavirus- 16:28

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló este martes que los grupos vulnerables como indígenas, pobres, enfermos y mujeres requieren una estrategia especial de protección y apoyo para que la región alcance la recuperación frente al coronavirus . Planteó su interés para que todos los países puedan acceder de manera igualitaria a la vacuna, cuando se desarrolle y mencionó la importancia de que todos los países del continente se comprometan en la lucha contra el virus, incluido Estados Unidos de donde proviene 60% de las aportaciones del organismo.

Coronavirus ‘quita’ su boda y a sus hijos a pareja de enfermeros en Chihuahua- 16:12

Desde hace casi dos meses, Lidia y Luis Carlos, un matrimonio de enfermeros de Chihuahua, tomaron la difícil decisión de apartarse de sus hijos por temor a contagiarlos de coronavirus.

Tras levantamiento de ley seca, abarrotan expendios en Veracruz- 15:48

Luego de que ayer se levantara la prohibición en la venta de bebidas alcohólicas en municipios del sur de Veracruz, que se estableció como medida preventiva ante el coronavirus, habitantes de la zona salieron a las calles y abarrotaron los expendios de alcohol.

Sindicato de Pemex alerta de contagio masivo de covid-19 en trabajadores- 15:34

El Sindicato de Petroleros de México (Petromex) alertó de un contagio masivo de covid-19 en Pemex por la falta de medidas efectivas que garanticen la salud de los trabajadores , además de que denunció que se ha ignorado el decreto presidencial que ordena enviar a personal vulnerable a confinamiento durante la pandemia de coronavirus.

Chiapas llega 743 casos de covid-19- 15:11

La secretaría de Salud del Estado de Chiapas reportó 48 nuevos casos de covid-19 con lo que se suman a un total de 743 positivos para este martes.

Además, la dependencia informó sobre 5 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, con lo que asciende el número a 63 fallecimientos en toda la entidad a causa del coronavirus.

CdMx entregará 100 mil créditos a tianguistas- 14:42

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se entregarán 100 mil créditos de 25 mil pesos, a los comerciantes de todos los tianguis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, luego de que dejaron de instalar sus puestos por la pandemia de coronavirus covid-19.

CdMx habilita laboratorio para fabricar mascarillas N95- 14:30

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) habilitó en la alcaldía Xochimilco un laboratorio para elaborar mascarillas N95, con el fin de combatir la escasez de insumos médicos en los hospitales públicos de la Ciudad de México, ante la pandemia de coronavirus covid-19 y proteger el personal de salud.

BC reporta 590 muertes- 14:15

Baja California acumula 590 defunciones por covid-19, siendo Tijuana el municipio que concentra el 68% de los casos.

«El promedio de defunciones por día que ha tenido Baja California desde que empezó la pandemia a la fecha es de 8.2 muertes», indicó Alonso Pérez Rico, secretario de Salud en el estado.

Decretan cuarentena en hospital del ISSSTE en Oaxaca- 13:50

Personal médico de la clínica del ISSSTE en Huajuapam de León, en Oaxaca, decretó cuarentena debido a los contagios de coronavirus reportados por trabajadores del centro asistencial, una situación que se estaría repitiendo en el Hospital de Alta Escpecialidad, donde también buscan que el estado tome la medida de aislamiento.

En México, suman 18 muertes maternas por covid-19- 13:30

En México suman 18 muertes maternas a causa del covid-19, siendo la semana 20 la más letal para las mujeres embarazadas, con 7 de las 18 defunciones en siete días. Además, según la información de la Dirección General de Epidemiología, en su apartado de Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica 2020 «Muertes maternas», existen también dos fallecimientos etiquetados como probable coronavirus.

Sonora rebasa mil casos- 12:55

Con 56 nuevos pacientes registrados y ante la etapa más activa de transmisión del coronavirus, Sonora rebasó la barrera de los mil casos , con lo que suman mil 37 contagios y 79 defunciones, informó la Secretaría de Salud estatal.

Van 260 defunciones en QRoo- 12:21

La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre, reportó que el estado suma 260 defunciones por covid-19, así como mil 365 casos positivos.

Panorama en Quintana Roo Hasta las 12 horas del 19 de mayo, se han notificado 1344 casos negativos, 191 en estudio, 1365 positivos, 260 defunciones y 753 personas recuperadas a COVID-19.#QuédateEnCasa pic.twitter.com/9UEcRnfmEY — Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) May 19, 2020

Reabren mercado Martínez de la Torre ante pandemia- 12:08

El mercado Martínez de la Torre, ubicado en la calle de Zarco a la altura del Eje 1 Norte Mosqueta, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, abrió ayer sus puertas al público después de que estuvo cerrado durante 22 días, a partir del 27 de abril, por medidas sanitarias. Sin embargo, será obligatorio el uso de cubrebocas para el ingreso.

Cancelan marcha por 11 aniversario de Guardería ABC- 11:48

Ante la pandemia por coronavirus en México, el Movimiento 5 de junio canceló la marcha con la que se conmemora el onceavo aniversario del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y en su lugar se anunció un programa de actividades virtuales. La agrupación integrada por padres de niños que fallecieron en el incendio ocurrido en 2009 dio a conocer que tomaron la decisión para evitar convocar a eventos que pudieran aglutinar a muchas personas.

Muere reo tras dar positivo a coronavirus en Mérida- 11:25

El Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida, Yucatán, reportó la muerte de un interno que dio positivo a coronavirus, quien fue hospitalizado desde el 24 de abril tras presentar complicaciones debido a que tenía antecedes de diabetes y obesidad. Se trata de un hombre de 56 años, quien estaba desde mayo de 2014 cumpliendo una condena de 10 años por diversos delitos.

Juez descarta suspender conferencias de López-Gatell- 11:10

Una juez federal rechazó suspender las conferencias de prensa que diariamente ofrece el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para informar a la población sobre la pandemia del covid-19 y las medidas que el gobierno federal está tomando para proteger a la ciudadanía.

La resolución derivó de un amparo que promovió el presidente de la Fundación para la Promoción del Altruismo IA, Óscar David Hernández Carranza, quien pidió cancelar las conferencias.

Chihuahua suma 209 decesos- 10:37

En Chihuahua se registran 209 muertes por coronavirus, así como mil 142 casos confirmados por prueba PCR, lo que representa 39 más que el día anterior. Además, hay mil 726 casos descartados, 313 casos recuperados y 701 sospechosos, de acuerdo con el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla.

Puebla reporta 315 muertes por coronavirus- 10:27

Con 55 nuevos casos y 14 muertos más respecto al corte del 18 de mayo, Puebla acumuló mil 529 contagios y 315 muertes por covid-19, con una tasa de letalidad de 20.6 por ciento. El secretario de Salud estatal, Jorge Humberto Uribe Téllez, indicó que hay 101 municipios afectados por el virus, con Hueytamalco y Tlatlauquitepec sumándose a la lista. Además, la lista de municipios de la esperanza se redujo a ocho.

Siguen varados en el mundo 2 mil 476 mexicanos- 09:58

El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, detalló que hasta el momento siguen varados en el mundo 2 mil 476 mexicanos. Además, informó que se ha logrado la repatriación de 12 mil 746 personas y ayer se recibieron en el país a 176 connacionales.

Actualización de mexicanas y mexicanos registrados como varados en el exterior. 12,746 retornos con ayuda del @GobiernoMX hasta el corte. Ayer recibimos a 176 personas desde Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Serbia, Italia y Senegal. pic.twitter.com/ROvuuHYwNQ — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 19, 2020

Peso gana ante avances en vacuna contra coronavirus-09:42

Al iniciar operaciones el precio del dólar hoy es de hasta 23.95 pesos en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 23.49 pesos por dólar, con una ganancia de 1.05 por ciento. Banorte vende el dólar en 23.95 pesos, mientras que Citibanamex lo hace en 23.89 y BBVA México en 23.81 pesos. El peso mexicano gana mientras varias ciudades del mundo avanzaban en un proceso de reactivación tras la cuarentena por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, y ante resultados positivos de una potencial vacuna contra el covid-19.

Registran primer donación de plasma de paciente recuperado de coronavirus-09:17

La Secretaría de Salud de Michoacán registró la primera donación de plasma por parte de un paciente recuperado de covid-19. Esto como parte de un protocolo de investigación que consiste en aplicar el plasma a personas con infección grave o potencialmente mortal por coronavirus. El procedimiento consiste en extraer este componente sanguíneo de pacientes con antecedente de haber resultado positivo a la prueba del virus, pero que luego se recuperaron.

Más de 12 mil mexicanos varados por coronavirus han sido repatriados-08:00

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que 12 mil 746 mexicanos han sido repatriados tras estar varados en otros países a causa de la pandemia, mientras que en Estados Unidos, hasta el 18 de mayo, han fallecido 959 mexicanos residentes en ese país.

Mandan a prisión a hombre por discriminar a enfermera en Querétaro-07:40

La Fiscalía General de Querétaro informó que detuvo anoche a un hombre que discriminó y agredió a su vecina, quien se desempeña como enfermera. La mujer lo había denunciado tras recibir agresiones verbales y físicas de esta persona además de que su esposo también fue agredido, pues al escuchar lo que estaba pasando salió en defensa de la mujer afuera de su casa en la colonia Arrayanes, en San Juan del Río.

Pemex supera los mil casos de coronavirus; suma 146 fallecidos-07:38

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ha confirmado mil 159 casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 , que provoca la enfermedad covid-19, de los cuales 146 han fallecido. En un comunicado, la petrolera indicó que han registrado cinco mil 329 casos sospechosos y realizado dos mil 13 pruebas de diagnóstico, con las cuales se han logrado descartar 854 casos.

Sólo 6 por ciento de las empresas se niega a cerrar-07:34

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que en el último corte que se tiene, en el país el 94 por ciento de empresas durante esta semana están cumpliendo con la medida de no abrir y 6 por ciento insiste en negarse a cerrar. «Se incrementó uno por ciento, no es muy ato pero es un mensaje para que no se relajen las medidas y se cumpla a que continuamos en la jornada de sana distancia», dijo en la conferencia matutina del Presidente.

Aún faltan 13 días para terminar la jornada de sana distancia-07:25

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que aún faltan 13 días para que termine la jornada de sana distancia derivada de la contingencia por el coronavirus, por lo que llamó a la población «no relajar» las medidas sanitarias correspondientes.

«Faltan 13 días, son dos periodos de incubación, el periodo que dura la contagiosidad y tenemos varias zonas que están en posibilidad de tener una reducción. El Valle de México está en la zona de máxima transmisión, de máxima intensidad de casos y hospitalizaciones, necesitamos tener un cambio en el momento epidémico en la zona que ocupa una cuarta parte de contagios. No es adecuado que se relajen las medidas que exista este regreso a actividad ni de empresas ni de ciudadanía», dijo en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comisión Permanente sesionará a distancia-07:15

Mónica Fernández, presidenta de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados informó que la sesión plenaria de mañana se realizará en la modalidad a distancia toda vez que la sede del Poder Legislativo Federal se encuentra en la Ciudad de México y se debe atender lo señalado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien anunció ayer que en la capital continúa el semáforo rojo por la pandemia del covid-19, y se debe atender su llamado a continuar con las medidas sanitarias.

CdMx prepara protocolos para reabrir restaurantes-07:00, 19 de mayo

Restaurantes de Ciudad de México ya se alistan para “la nueva normalidad” con la implementación de pautas que incluyen la desinfección “exhaustiva” del inmueble, el uso obligatorio de cubrebocas, careta facial por parte de los empleados y la reducción del número de comensales. A dos días de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presente el plan de reapertura escalonada para las actividades económicas, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) lanzó las pautas de preparación que deberán seguir los establecimientos , una vez que se levante la cuarentena.

