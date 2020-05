Coronavirus. De músico de Luis Miguel a desempleado por el covid-19

Formaba parte de la orquesta de músicos del cantante Luis Miguel, pero en un intento de robo, recibió un balazo en la espalda en pleno auge de su carrera; perdió la movilidad y después sufrió amputación en la pierna izquierda, así como 17 cirugías en cadera.

Julio de Santiago Mariscal, violinista de profesión, logró vencer la adversidad a pesar de que tuvo que retirarse luego de haber seguido siete años en giras promocionales de sus álbumes de boleros al cantante Luis Miguel por México, Estados Unidos y gran parte de América Latina. Volvió a tocar y se convirtió en maestro. Pero la pandemia de coronavirus lo mantiene aislado, en el desempleo y con los proyectos truncados.

Julio estuvo con la banda desde 1994 hasta el año 2001. Se separó cuando tenía 27 años. Fue entonces cuando “me dieron un balazo, me iban a asaltar en el restaurante de un amigo hace ya 19 años, justo el 19 de septiembre de 2001, provocándome una lesión en la médula espinal, nivel T4”, que lo dejó inmóvil y sin sensibilidad.

El violinista se desesperó de ser dependiente. Su tenacidad lo llevó a Cuba y tras mes y medio de rehabilitación comenzó a recuperar el movimiento en las manos y parte de su vida.

“No tengo control de tronco; me costó volver a tocar”, comentó en entrevista con MILENIO.

Sus dedos volvieron a hacer vibrar las cuerdas de ese instrumento de madera y de curvas suaves. Regresó a los escenarios acompañando a otros intérpretes famosos, como Plácido Domingo. Acompañó también a Carlos Rivera en el Auditorio Nacional; tocó con el grupo argentino Los Caligaris y recientemente con la italiana Chelita Giordano.

Se convirtió en maestro y aun cuando hace seis años se sometió a 17 operaciones quirúrgicas y le amputaron la pierna izquierda, Santiago Mariscal siguió dando conciertos, cursos y talleres.

Sin embargo, ahora la pandemia de covid-19 lo mantiene aislado e inactivo. Y aun cuando se dio a la tarea de ahorrar, ya se encuentra en una situación de desempleo preocupante.

“Tuve un problema en la cadera. Estuve nueve meses y medio internado, me hicieron las 17 operaciones y amputaron la pierna. Volví a reintegrarme, a trabajar, incluso luego me quitaron el fémur de la pierna derecha. Con todo he salido adelante, pero ahora todos mis proyectos se cancelaron”, dijo.

– ¿Cómo recuerdas aquellas giras?

– Yo me convertí en parte de su orquesta de músicos cuando tenía 20 años y Luis Miguel estaba en pleno apogeo, grabando “El concierto”, un álbum hecho en vivo durante 16 presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional, donde interpretó “El Rey”, “Amanecí en tus brazos”, “Si nos dejan” y otras.

Toqué con mariachi y también todas las canciones de sus discos Romances y éxitos como “No sé tú”. Lo recuerdo como una persona muy profesional y perfeccionista. Ha sido con el artista con el que mejor he trabajado. Sí, es voluble, como te puede saludar un día y al otro ignorar.

– ¿Cuándo te atacaron Luis Miguel te ayudó?

Fui a verlo y me dijo lo que necesitara y le avisara a Alejandro Asensi Blasco, en ese entonces, su mánager y mano derecha. Nunca le pedí nada pero si me pagó la última gira, tres o cuatro meses.

– Recuperas tú vida. Pero ¿esta pandemia representa una nueva pérdida?

Sí, perdí con la pandemia todas las fechas de contratación y proyectos, cancelaciones de dos talleres en una escuela de Las Vegas, Nuevo México y otro en Guadalajara. Acabo de recibir otra cancelación de Alburquerque, igual en Nuevo México.

Me ayuda tener mi plaza de maestro en una escuela de música en Iztacalco. Estoy dando clases virtuales desde casa y a través de la computadora. Salgo a lo necesario. Vivo solo. Uso silla activa, adaptada a mis necesidades. Me cancelaron algunas citas médicas, lo entiendo. Pero lo del trabajo es lo que me está perjudicado.

Estoy muy preocupado de cuándo se reactiva la economía, considerando que mi oficio es de violinista, es un artículo de lujo y no de primera necesidad. No estoy pidiendo nada, sólo que no dejen de considerar a gente productiva y resiliente, como es mi caso.