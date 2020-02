Coronavirus, Covid-19, paraliza actividad empresarial en China

El brote de coronavirus ha afectado el proceso de negociación en China, causando que el número de adquisiciones y las ofertas públicas iniciales (OPI) caigan mientras los banqueros no pueden viajar y las negociaciones cara a cara siguen siendo imposibles por temor a propagar la enfermedad.

Los banqueros de inversión y los abogados dijeron que el brote llevó a los compradores a aplazar las adquisiciones con la esperanza de obtener activos a un precio más bajo, y amenazan con retrasar las salidas a bolsa de alto perfil, entre ellas la de Megvii, la compañía china de reconocimiento facial de 4 mil millones de dólares.

Un retraso en los calendarios de las salidas a bolsa es inevitable, dijo Mike Suen, un socio ubicado en Hong Kong de la firma internacional de abogados Withers.

“Los patrocinadores no pueden realizar adecuadamente la debida diligencia y los contadores ya no pueden realizar visitas al sitio ni auditorías de campo por el cierre de las fronteras. Las reuniones con inversores potenciales inevitablemente se van a cancelar”, dijo Suen , y agregó que el virus tendrá un impacto más significativo en las OPI de Hong Kong que algunos de los acontecimientos geopolíticos de 2019.

De acuerdo con el líder de un banco europeo que tiene su base en Hong Kong, la rápida propagación del virus puede “quitarle impulso” a la actividad de fusiones y adquisiciones en Asia de manera más general después de un “comienzo de año muy optimista”. Una serie de acuerdos en la región están en proceso, entre ellos la venta de las operaciones de Tesco en Tailandia y Malasia, que puede atraer ofertas en la región de 10 mil mdd, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.

Las largas vacaciones del año nuevo lunar de China a menudo van acompañadas de una caída en las negociaciones, pero los datos de Dealogic (plataforma de mercados bursátiles) muestran que el número de acuerdos de fusiones y adquisiciones que involucran a compañías chinas hasta la fecha cayó un tercio en comparación con el mismo periodo en 2019, a 356, y el valor total de los acuerdos se redujo casi 70 por ciento, para llegar a 18 mil millones de dólares.

El jefe de fusiones y adquisiciones de Asia de un banco de inversión internacional en Hong Kong dijo que prácticamente se paralizaron todos los acuerdos en la región que involucraban a China.

Muchas provincias en China ordenaron que las empresas permanecieran cerradas durante una semana más después del final de las vacaciones, en algunas ciudades se impusieron prohibiciones de viaje o, en el caso de Hong Kong, extendieron los periodos de cuarentena para cualquiera que visite China continental.

“Todo el mundo pone una buena, cara pero no puedes tener reuniones, no puedes ir a China y no puedes salir de China”, indicó el banquero. Agregó que probablemente pasará otro mes antes de que puedan reanudar las visitas a los activos chinos para la debida diligencia.