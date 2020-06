Coronavirus. AMLO crítica al PAN por carta a OMS sobre López-Gatell

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la postura del PAN, que ayer envió una carta al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, con el objetivo de que el organismo reconsidere la invitación al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para colaborar el creación del nuevo Reglamento Sanitario Internacional; el mandatario calificó la acción de mezquina.

En su conferencia mañanera desde Villahermosa, Tabasco, el Presidente lamentó la actitud panista,asegurando que el partido se opone a todo sin racionalidad y sin siquiera pensar en el país.

“Me pareció un exceso del PAN el envío de una carta para que no aceptaran al doctor Hugo López-Gatell como asesor de la OMS; es mezquindad, eso no se hace, es falta de urbanidad política. Está bien que quieran diferenciarse del gobierno, pero que ahora que tenemos diferencias quieran ellos oponerse a todo, pero debe haber un mínimo de racionalizad, un mínimo de seriedad, pensar en el país; eso me pareció un exceso”, señaló.