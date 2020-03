Coronavirus. Aaron Rodgers relata cómo logró escapar de Perú

Aaron Rodgers, quarterback de los Green Bay Packers , relató cómo logró escapar de Perú -junto a su novia y otras dos personas- minutos antes de que se decretara el cierre de aeropuertos y fronteras en el país sudamericano debido a la pandemia de coronavirus.

El mariscal de campo, en una entrevista para el podcast McAfee & Hawk: Sports Talk, comparó el momento de su salida con el final de la película de Argo de Ben Affleck. En el film, un agente de la CIA (interpretado por Affleck) rescata a varios diplomáticos de Estados Unidos que fueron tomados como rehenes en Iran y debe de escapar por el aeropuerto.

“La escena del final de Argo cuando se apuran en el aeropuerto fue igual aunque allí nadie nos perseguía o nos retenía afortunadamente. No teníamos que hablar un idioma diferente para regresar al país, pero hubo momentos en los que nos preocupamos sobre si saldríamos, el aeropuerto era un pandemonio”, señaló Rodgers .

El ganador del Super Bowl del 2010 tenía contemplado viajar a otros países del continente sudamericano, sin embargo, debido a la alerta sanitaria emitida debido al Covid-19 , decidió volver en un avión privado a suelo norteamericano.

“Sé de aviones y personas que no han regresado todavía de Sudamérica. Cuando salimos rumbo al aeropuerto había tanta gente que no te podías mover. Pensaba en la inseguridad, no había máscaras y mucho pánico. Pero de alguna manera logramos salir y luego cerraron el aeropuerto porque había mal clima”, compartió Aaron Rodgers para ESPN.