Contra coronavirus, el vodka es inútil como gel antibacterial

Confeccionar de manera casera un gel hidroalcohólico con vodka es inútil para combatir el coronavirus, advirtió un fabricante estadunidense de esta bebida destilada en respuesta a un usuario que había compartido una receta propia.

«Hice gel desinfectante con su vodka. El gel no tiene mal sabor. Me protege de los gérmenes y me siento bien», dijo el propietario de la cuenta de Twitter Snottypotty en un mensaje dirigido a la cuenta oficial de la marca de vodka con sede en Texas Tito’s.