Con playeras, Francely y Gibrán mandan indirecta a Danna Paola

Francely Abreu y Gibrán Gutiérrez revivieron la polémica que desataron hace unas semanas en La Academia por llamar “culera” a Danna Paola y lucieron en redes sociales unas playeras que hacen referencia a la frase que provocó que la juez los enfrentara durante uno de los conciertos del reality show.

Los ex alumnos aprovecharon que están fuera de la competencia para compartir en sus redes sociales una fotografía en donde aparecen juntos usando playeras blancas con la frase “Eres el ‘X2’ de mi ‘culera’” y el contacto para adquirir las prendas.

“Son las playeras más chidas del mundo”, “Son lo mejor de lo mejor, me encanta que se tomen todo con ese humor” y “Quiero esa playera”, son algunos de los comentarios que recibieron en sus publicaciones.

A principios de enero, Francely Abreu y Gibrán Gutiérrez fueron confrontados por Danna Paola, luego de que se difundiera un video en el que los concursantes se quejaban de las críticas que recibían de la cantante.

“¿Así no soy una culera contigo? Yo no estoy en esta silla para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie. Yo no vengo a ser tu amiga”, dijo Danna Paola antes de negarse a dar comentarios sobre el desempeño de ambos.