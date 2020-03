Cómo entender los machismos cotidianos

Cuando le propusieron a la historiadora del arte Eréndira Derbez escribir un libro con sus ilustraciones sobre micromachismos, pensó que sería mejor aliarse con la doctora en ciencias sociales Claudia de la Garza para hacerlo, pues así trabajarían más rápido y la última cuenta con una especialidad en estudios de género. Sobre la marcha decidieron que aquello que estaban narrando demostraba que todas esas acciones, ideas, frases, comentarios que diariamente vivimos o exponemos no son a pequeña escala, sino que “son algo enorme. Ese término lo acuñaron en los noventa y estuvo muy bien porque ayudó a nombrar aquello que genera la violencia de género. A estas alturas del partido ya no se puede usar el prefijo micro, porque parece que hablamos de algo que no importa, algo insignificante, y sabemos que no es así”, explica la también cofundadora del estudio de ilustración Plumbago.

La lectura de No son micro. Machismos cotidianos (Grijalbo) es sencilla y directa. No hay concesiones y sí hay muchos datos duros, cifras que aclaran o ponen la piel de gallina, historias que remiten a esas violencias que casi todas las mujeres hemos vivido en algún ámbito, o en todos, de nuestra vida. “Algunas viñetas ya las había hecho, otras salieron para el libro. Son autobiográficas muchas de ellas, porque de niña me vestía con overoles y me cuestionaba comportamientos que, ahora entiendo, tenían que ver con lo que aquí exponemos. A la par, me gusta que tenga imágenes, porque siento que hay una supuesta superioridad intelectual nos ha llevado a desprestigiar o no darle su valor a la ilustración, cuando es una gran herramienta para educar o compartir ideas”, cuenta.

Para Eréndira, no hay una forma de ser mujer: “Yo, con todo y la brecha laboral o el acoso callejero que he padecido, he tenido acceso a estudios, me han abierto puertas, pero sé que para la mayoría de las mujeres la realidad es otra. Hablamos de vivir en riesgo constante, de que no tienen oportunidades, de que deben tener varios trabajos, incluyendo el de la casa. Yo, por ejemplo, me subo a una bici y llego a casa en máximo una hora, pero las violencias cotidianas las viven quienes no tienen esas opciones y están a expensas de los demás”.

Como escribió Lydia Cacho en la contraportada del libro, la conversación más urgente de este siglo tiene que ver con cómo hemos sido y cómo queremos ser; con educar para vivir en paz, en el amor y en la diversidad que reconoce las diferencias. No son micro es un enorme aliado para acercarnos a esa meta.

Violencias que no son “micro”

Aquí algunas de las frases y situaciones que mencionan Claudia de la Garza y Eréndira Derbez:

• Las mujeres deben comportarse como “señoritas” y no decir groserías.

• El amor duele, acostúmbrate.

• Ellos no pueden mostrar sus emociones porque eso los vuelve débiles.

• No es culpa de los hombres: no pueden controlar sus instintos.

• Ellas deben estar siempre presentables para que “sus hombres” las puedan presumir.

• En tú casa, en la escuela, en el trabajo, el hombre siempre puede interrumpir a la mujer (porque él tiene cosas más interesantes de las cuales hablar).

• A los niños no se les habla de feminismo, para qué.

• Que trabajen las jóvenes hasta que se casen.

• La peor enemiga de una mujer es otra mujer.

• El hombre debe pagar la cuenta.

• Sin pareja estarás incompleta.

• El caballero te protegerá.

