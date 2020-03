Christopher Landau recuerda a su papá en su cumpleaños 100

Milenio Digital

Ciudad de México / 04.03.2020 22:44:03





Un tuit del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien recordaba a su papá, se vio opacado por un comentario señalando que él fue embajador en Chile durante el golpe de estado al gobierno de Salvador Allende.

“El embajador golpista en el Chile de Salvador Allende; Shame on you!!”, decía el mensaje del usuario.

Christopher Landau desmintió esa aseveración diciendo que su papá sí fue embajador en Chile pero hasta años después del golpe “y su misión principal era la promoción de los derechos humanos”.

“En primer lugar, eres un ignorante. Mi padre no llegó a Chile de embajador hasta años después del golpe, y su misión principal era la promoción de los DDHH. En segundo lugar, ¿que tipo de maleducado pone tal comentario al homenaje de un hijo en el centenario del nacimiento de su padre?”, escribió Landau.

En 1er lugar, eres un ignorante. Mi padre no llegó a Chile de embajador hasta años después del golpe, y su misión principal era la promoción de los DDHH. En 2o lugar, ¿que tipo de maleducado pone tal comentario al homenaje de un hijo en el centenario del nacimiento de su padre? — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) March 5, 2020

El diplomático estadunidense agregó que no responde “estupideces sobre mi” pero no tolera que se difame a su difunto padre “quien ya no está aquí para defenderse”.

“Como dije hace algunos días, no suelo contestar cuando aquí en Twitter se dicen estupideces sobre mí. Pero no tolero que se difame a mi difunto padre quien ya no está aquí para defenderse – ¡sobre todo en el centenario de su nacimiento!”, concluyó.

Como dije hace algunos días, no suelo contestar cuando aquí en Twitter se dicen estupideces sobre mí. Pero no tolero que se difame a mi difunto padre quien ya no está aquí para defenderse – ¡sobre todo en el centenario de su nacimiento! — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) March 5, 2020

​jlmr

​