China cierra por segunda ocasión sus cines

Hace unos días más de 500 salas de cine en China reabrieron con una taquilla casi nula, pero con un halo de esperanza por recuperar los espacios públicos; hoy, el Film Bureau de Beijing ordenó el cierre de todos los cines, no se dio explicación oficial, pero los expertos creen que el gobierno está preocupado por una posible segunda ola de infecciones por coronavirus.

La industria del cine en China cuenta con más de 70 mil pantallas, representa la segunda potencia en este rubro frente a Estados Unidos, pero la crisis por la pandemia llevó a los exhibidores a cerrar las puertas desde febrero pasado, cuando la ola de contagios creció en el país, lo mismo ocurrió con los principales territorios del mundo.

«Este segundo cierre no será un tema de una o dos semanas… No se nos permite entrar con nuestras películas y no podemos ir a los cines porque están nuevamente cerrados, es como si no hubiera salida», dijo un ejecutivo de una importante compañía de exhibición en China, quien pidió anonimato en entrevista con The Hollywood Reporter.