Cero Cero Tres: La historia del nombre más raro de México

Poner un nombre a una persona puede ser un gran reto para los padres, pues lo acompañara para toda la vida e incluso podría ser motivo de burla.

En México se ha reportado personas que tienen nombres extraños como Thor, Disneylandia, Rocky, Cuauhtémoc Blanco y hasta Gokú, entre otros, pero quizá ninguno es tan extraño como llamarse Cero Cero Tres Miller, como es el caso de un joven de Yucatán.

Su nombre salto a los reflectores de internet gracias a un concurso organizado por una pizzería de Mérida que consistía en que ganaría quien tuviera el nombre más raro.

«Yo me llamó Cero Cero Tres Miller Santos Chable«, comentó el joven en la publicación de la pizzería Casera Pizza, lo que generó que usuarios le preguntaran por el origen de su nombre.

«Es más sencillo de lo que parece», respondió, «mis padres querían tener tres hijos, de ahí se deriva 003, yo soy el tres y mis dos hermanitos son los dos ceros. Sin embargo, ellos no tienen nombre como yo lo tengo en números. Ellos Tienen nombres comunes.

«Originalmente, son números mi nombre debe ser 003 Miller Santos C., pero hicieron que me la cambien a letras porque al momento de sacar mi INE no lo aceptaba con números la base de datos, por esa razón me la cambiaron a letras y se quedó así desde entonces en letras», explicó en un comentario de Facebook.