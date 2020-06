Cemex emitirá deuda por mil mdd fuera de México y EU

Pilar Juárez

La cementera mexicana Cemex informó hoy que emitirá mil millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 7.375 por ciento con vencimiento para el 5 de junio de 2027 denominadas en dólares, recursos que ocupará para pago de deuda y estará garantizada por sus filiales.

En un comunicado, la cementera dio a conocer que las notas y las garantías no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos y no serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de América.

Por otra parte, las notas no han sido y no serán registradas en el Registro Nacional de Valores, perteneciente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana, o CNBV, y no podrán ser ofrecidas o vendidas públicamente en México.

Lo anterior, “con la excepción de que las notas pueden ser ofertadas y vendidas en México, a inversionistas que califiquen solamente como instituciones e inversionistas calificados de conformidad a una exención de colocación privada establecida en el Artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores mexicana”, informó la cementera.

Las notas serán emitidas a un precio de 100 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de junio de 2023. El cierre de la oferta se anticipa para el 5 de junio de 2020 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

La empresa utilizará los recursos netos obtenidos de la emisión de Notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, de conformidad con el contrato de crédito de Cemex fecha de fecha 19 de julio de 2017 (según enmendado y/o reexpresado el 2 de abril de 2019, el 4 de noviembre de 2019 y el 22 de mayo de 2020) firmado con varias instituciones financieras.

La deuda estará garantizada por Cemex Concretos, New Sunward Holding, Cemex España, Cemex Asia, Cemex Corp., Cemex Finance LLC, Cemex Africa & Middle East Investments, Cemex France Gestion, Cemex Research Group AG y Cemex UK.

