Caso preliminar de coronavirus en la capital: Ssa

Un paciente italiano de 35 años dio positivo a Covid-19 en una primera prueba, pero se realizará una segunda, cuyos resultados los dará conocer por el presidente López Obrador hoy.

“En el primer tamiz dio positivo, hay que hacer una segunda confirmación porque apenas se están calibrando las pruebas aquí en el país”, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El subsecretario informó en Twitter que el paciente está aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México.

“Es un caso leve y se ha puesto en aislamiento. Después de un resultado reactivo en el INER, se está analizando una segunda muestra en el InDRE”, precisó.

Por la mañana, el funcionario dijo que en caso de que el Covid-19 llegue a México y haya transmisión generalizada, en un escenario catastrófico habrá 500 mil personas con síntomas graves que requerirán hospitalización.

En conferencia recalcó que es inminente que entre el nuevo coronavirus, por lo que se implementarán medidas de mitigación para limitar los daños y controlar la velocidad de propagación.

“Hay estimaciones de que puede llegar hasta 70 por ciento de la población; vamos a redondear que México tenga 120 o 130 millones de habitantes, por lo tanto estamos hablando de 75 a 78 millones de infectados.

“De éstos, cerca de 10 o 12 por ciento puede tener síntomas, estamos hablando de 8 a 10 millones, de los cuales de 2 a 5 por ciento (500 mil personas) pueden tener enfermedad grave”, explicó.

El subsecretario indicó que aunque en muchos casos es efectivo el modelo de contención, el cual incluye tamizajes exhaustivos a viajeros, prohibición de ingreso a personas y cuarentena, es “inefectivo para una pandemia como esta”.

No obstante, dijo que “nosotros lo adoptaremos también”, como Canadá, Francia, Alemania y Reino Unido, porque es el propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Puntualizó que México se encuentra preparado y trabajando para enfrentar la contingencia, pues cuenta con la infraestructura y los insumos suficientes para atender los casos.

“Cuando llegue el virus, no hay duda de que llegará, habrá transmisión entre familias, contactos cercanos y más de un brote; en cinco o seis semanas, 40 días aproximadamente, habrá transmisión comunitaria sostenida.

“ESTAMOS PREPARADOS”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no exagerar ante la epidemia porque México está preparado para enfrentarla, además de que su gobierno está actuando con responsabilidad.

“No digo que el coronavirus no represente un riesgo, tenemos que prevenir. A nivel mundial se habla de 2 mil 500 pérdidas de vidas humanas, tenemos que atender el asunto, pero no exagerar”.

Recordó que las muertes por influenza son de 15 mil al año en el país y consideró que no hay duda de que estamos preparados, porque hay seguimiento puntual con especialistas.

Y ADEMÁS

EXHORTO A NO VIAJAR A 6 PAÍSES AFECTADOS

El gobierno federal extendió su recomendación de no hacer viajes esenciales a Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur y China. “Evite los viajes no esenciales a estos destinos, en caso de viajar considere las precauciones adicionales, durante y después de su viaje”. Reiteró que no existe una restricción de viaje a los países afectados, pero es necesario aplicar medidas preventivas si se visita áreas afectadas por la epidemia.