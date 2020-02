Caso Fátima: diputadas piden alto a violencia feminicida en México

Legisladoras de Morena, PAN, MC, PRD y PT condenaron el asesinato de la niña Fátima en Xochimilco y exigieron tanto al gobierno federal como a las autoridades locales frenar la violencia feminicida.

“Primero Ingrid, ahora Fátima y antes miles de mujeres y niñas acosadas, hostigadas, maltratadas, violadas, desaparecidas, muertas. No solo hay que fortalecer el tipo penal, sino apostar en serio a una política integral, eficaz y rápida para prevenir los feminicidios”, puntualizó la diputada presidenta Laura Rojas en su cuenta de Twitter .

La legisladora morenista Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas, llamó incluso a declarar emergencia nacional por la incidencia de feminicidios.

“Si el caso de Fátima, que se une a tantos otros feminicidios de mujeres y niñas, no nos urge a actuar con empatía, diligencia y efectividad, estaremos traicionado la encomienda que tenemos en las manos. Esta es una emergencia nacional. Declarémoslo y actuemos en congruencia”, remarcó.

La legisladora panista Adriana Dávila calificó a su vez de insensible al presidente Andrés Manuel López Obrador, por declarar en su conferencia de prensa que feminicidios como el de Fátima son producto de la descomposición social generada por el neoliberalismo.

La lideresa parlamentaria del PRD en el Palacio de San Lázaro, Verónica Juárez, se unió a la condena al asesinato de Fátima y exigió al Estado mexicano definir e instrumentar una política pública integral para garantizar la seguridad de mujeres y niñas.

“Hay una crisis de derechos humanos, pero de manera particular una crisis que está matando a las mujeres y a las niñas y que necesitamos actuar de manera inmediata, más allá de tener algunos sermones o recomendaciones en las mañaneras”, señaló.

La legisladora de MC y activista feminista Martha Tagle emplazó a su vez al presidente Andrés Manuel López Obrador a poner en marcha medidas de actuación urgente ante la violencia de género.

“Lo que me queda claro es que condenar no es suficiente; evadir y responsabilizar a otros no es la solución. Nos urge actuar ante la emergencia feminicida”, escribió en redes sociales.