Carmen Salinas: encontronazo con Geraldine Bazán por Irina Baeva

Carmen Salinas desató polémica en las redes sociales, pues evidenció a Geraldine Bazán, quien supuestamente le reclamó por tomarse una foto junto a Gabriel Soto e Irina Baeva.

A través de redes sociales, Carmelita Salinas compartió la anécdota que, según explicó, fue muy desagradable, pues a ella no le gusta tomar partido de nada:

“Esta fotografía la tomó el gran fotógrafo Pasos cuando estábamos grabando la Telenovela MI MARIDO TIENE MÁS FAMILIA en la Ciudad de OAXACA y la publico (SIC)”, compartió la famosa.

Asimismo, narró cómo fue su encuentro con Geraldine Bazán y la manera en la que le reclamó por posar junto a Gabriel Soto y su “amante” (como se refirió Geraldine sobre Irina).

“En uno de los programas de NOSOTROS LOS GUAPOS, estando en una iglesia, la ex del muñeco me reclamó diciéndome ‘Sra., no tome partido’. Obviamente yo cuestioné ¿por qué me dice eso? Y me contesta, ‘Por la foto que publicaron donde está usted con el padre de mis hijas y su amante’… ¡Háganme favor!”, refirió Carmen Salinas.

Sin embargo, ante el encontronazo, Carmen Salinas así es como le contesta a la ex pareja de Gabriel Soto.

“La verdad que a mí nadie me va a decir con quien sí y quien no me puedo retratar, yo me saco fotos con todos mis compañeros y amigos del público”, escribió Carmen Salinas.

Además contó que a ella no le importan los problemas con las personas con las que se retrata.

“A mi no me importan los problemas que tengan las personas con las que me retrato. Para mí todos son bienvenidos y desde aquí les mando bendiciones y todo mi amor”, concluyó Carmelita Salinas.

