‘Bunker Boy’, la canción viral con la que se burlan de Donald Trump

Luego del asesinato del afroamericano George Floyd a mano de policias, las diversas y violentas protestas en Estados Unidos llegaron esta semana hasta Washington, frente a la Casa Blanca, que pagó sus luces por primera vez, desde finales del siglo XIX, mientras que, según el New York Times, Donald Trump se escondía en un búnker temeroso de los manifestantes que luchaban contra los policías para penetrar la barrera colocada al rededor de la mansión.

Sin embargo, hace dos días, el presidente estadunidense declaró que sólo había ido al búnker para inspeccionarlo , no a esconderse ni protegerse de nada. Por supuesto, tanto lo ocurrido como sus últimas declaraciones suscitaron un sin fin de burlas hacia el mandatario, incluyendo una canción titulada «Bunker Boy» («Chico del bunker») que se volvió viral en redes sociales, debido a su pegajoso ritmo.

La canción fue escrita por la cantante Courtney Jaye, quien publicó un video interpretando la pieza que se volvió viral y fue alabada por muchos internautas que están en desacuerdo con el presidente por su poca sensibilidad ante las protestas y la muerte de Floyd, entre otras cosas.

En la canción se hace alusión a la noche en la que se apagaron las luces de la Casa Blanca y el Servicio Secreto decidió llevarlo al búnker, pidiéndole que no sea mentiroso y acepte la verdad, mientras asegura que estuvo aterrado durante todo ese tiempo y también habla sobre las futuras elecciones en noviembre.

«Chico del búnker. Te asustaste y te escondiste en el sótano en medio de la noche, No eres tan valiente, no. Es un espectáculo lamentable. Así que toma tu biblia, empújala por el c*** y enciende las jodidas luces. Chico del Bunker, viene noviembre y esperamos que estés aterrorizado», reza la letra de la canción.