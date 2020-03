Bromas de Schwob sobre la peste

La multiplicación de chistes y su representación gráfica, los memes, a propósito del serio problema que representa el coronavirus, han invocado para este espacio un cuento del gran Marcel Schwob, nacido en esa bella región de los suburbios de París llamada los Altos del Sena, en 1867, y muerto en esa capital muy joven el mismo año que, decía mi madre, vio la luz primera mi abuelo, 1905. Ensayista y traductor, fue también un gran cuentista de cuya obra sobresale “La peste”, relato magistral sobre la epidemia que azotó Europa en la Edad Media y que el autor retrata en la anécdota de un viaje de dos amigos, no desprovisto de episodios hilarantes, cuando no delirantes por la fiebre propia de los contagiados, partiendo de la infectada Florencia de 1374, pasando por Padua, Verona, Venecia, Croacia y de vuelta a casa con una escala obligada, definitiva y letal, en Aviñón.

Bonacorso de Neri de Pitti, que así llamábase el héroe de este relato, decide buscar fortuna fuera del castigado corazón de la Toscana junto con su amigo Matteo, quien cultivaba el juego de mesa y los dados, así como la afición a las bebidas espirituosas, por lo que la travesía tuvo no pocos trances rivalizando entre la chanza y el peligro, como, decía antes, hoy afronta nuestra sociedad el embate pandémico global.

Enfermo por un mal ajeno a la peste, Bonacorso debió quedarse refugiado en una taberna croata mientras Matteo cumplía con una diligencia que lo llevó de vuelta a Florencia, donde debían encontrarse después. Indefenso, debilitado, fue presa fácil de varios borrachos que lo envolvieron en un costal, con lo que se libró de la calentura y, ya repuesto, se embadurnó con harina y algo de sangre extraída ex profeso, fingiendo estar contagiado para terror de los parroquianos. Ya en Florencia se reencontró con Matteo, pero en Aviñón fueron confundidos con conspiradores por la feligresía papal y enviados a un calabozo, donde tuvieron un destino que no contaré para no echar a perder la historia que acaso usted quiera leer en estos días de aislamiento.

