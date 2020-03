Brasil suma 8 casos de Covid-19; dos son de transmisión local

Los casos confirmados de coronavirus Covid-19 en Brasil subieron de cuatro a ocho, dos de los cuales son los primeros en haber sido transmitidos localmente, según el reporte divulgado por el Ministerio de Salud.

Los primeros casos de coronavirus transmitidos en Brasil fueron registrados en São Paulo, en personas que tuvieron contacto con el primer paciente que fue diagnosticado con la enfermedad en el país.

Uno de esos casos corresponde a un familiar del primer paciente identificado con virus, un hombre de 61 años que estuvo en Italia, y el otro a una persona fuera de su círculo familiar pero que tuvo contacto con él.

De acuerdo con el secretario de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Wanderson de Oliveira, eso significa que el virus que se ha propagado dentro del país «es rastreable».

«El virus no circula en Brasil. No se están produciendo pacientes donde no podemos identificar la fuente», aseguró el funcionario en una rueda de prensa.