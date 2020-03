Billy Joel: “If I Only Had The Words”

Esta semana, si todo sale bien, la cerraremos con uno de los músicos más importantes de la historia, de muchas de nuestras vidas y, sin duda, del rock. Así que con este pretexto, y ante la amenaza (y suele cumplirlas) de que esta será su última visita a México, regálenme sus ojos, oídos y corazón para recordar algunas de sus más gloriosas canciones durante esta semana, porque Billy Joel es mucho más que el Piano Man.

Esta no es una lista de las mejores canciones de Joel, pero ciertamente un intento por parte de quien les escribe, que ama a este músico desde que tuvo su primer recuerdo musical, de regalarles algunas de las más conmovedoras creaciones de William Martin Joel.

”If I Only Had The Words”, parte del álbum Piano Man, es una de sus canciones más sencillas en forma, y más profundas en significado. “Si tan solo tuviera las palabras para decirlo, si tan solo me dieras el tiempo para entender. Pero solo tengo estos brazos para abrazarte, y no puedes pedir más de cualquier hombre”.

¿Suena simple? Escúchenla a todo volumen, con todos sus 47 años de haber sido publicada y comenzarán a entender la siempre creciente pasión de este hombre, que para tantos de nosotros nos cantó sobre lo que sentiríamos décadas antes de que ocurriera.

En su biografía Joel explica el porqué escribía las canciones de la manera apasionada como lo hacía: “Es que siempre he estado enloquecidamente enamorado de alguna mujer˝. Eso quiere decir que también hay temas para cuando algo salía mal, y vaya que son intensas y necesarias para nuestras propias historias. ¿A ustedes, cuáles son las canciones que más les mueven el corazón de Billy Joel? Será un hermoso ejercicio compartirlas con ustedes en este espacio, durante esta semana.

