Aún hay mucho por definir

El Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, el Comité Organizador de Tokio 2020, el Gobierno Metropolitano de Tokio y el Gobierno de Japón, acordaron que del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 se realizarán los Juegos Olímpicos, y del 24 de agosto al 5 de septiembre del 2021 los Juegos Paralímpicos, por lo tanto, ahora los deportistas y entrenadores ya realizan su cuenta regresiva rumbo a esos eventos.

“Ya con la fecha determinada se puede planificar, y ahora mandé a los clavadistas a un descanso activo, les di 15 días, pero que sigan manteniendo el músculo y que no suban grasa, con la finalidad de que regresen a la próxima temporada rumbo a los Olímpicos. Ahora esperamos que decidan realizar el Mundial en el 2021, sería bueno que lo hagan antes de los Olímpicos, porque así ya tienes un evento de preparación importante e incluso puede ser un evento selectivo para la justa olímpica”, mencionó el entrenador nacional, Iván Bautista.

Hasta este momento, México cuenta con 46 plazas olímpicas que son ocupadas por 86 deportistas, pero solo la mitad puede enfocarse al 100 por ciento en esa justa ya que su nombre se encuentra escrito en el boleto obtenido, por lo tanto, el resto deberá pasar todavía por un proceso de evaluación interno de su respectiva federación nacional.

“Siempre he dicho que todo va a salir bien, de acuerdo a lo planeado, ahora hice lo más importante que fue conseguir la plaza para el peso, y seguiré trabajando para conseguir ese sueño, a final de cuentas, México asistirá a los Juegos Olímpicos en ese peso, y me siento muy contento de haber logrado la plaza”, mencionó el taekwondoín Carlos Sansores, quien consiguió el boleto en la categoría de más de 80 kilos, pero aún no puede tener esa seguridad de que el boleto es suyo, y debe pasar por una evaluación interna.

¿Y los Paralímpicos?

En tanto, en el deporte paralímpico, nuestro país cuenta con 38 plazas para los Juegos de Tokio, sin embargo, solo siete tienen nombre. Una de ellas es con Juan Diego García, quien ya estaba completamente enfocado en competir en este año, pero ahora deberá programar y alargar su plan de entrenamiento un año más.

“Ya estaba mentalizado para esa fecha, sabíamos que después de que el equipo regresara del clasificatorio continental se haría un trabajo específico y muy fuerte para los clasificados, y ahorita tenemos que trabajar la mente para que sigan esas ganas y motivación para la competencia, y hay que verle el lado positivo para hacer unos ajustes”, dijo García.

El Comité Olímpico Internacional indicó que con esa nueva fecha se dará oportunidad para que se realicen los eventos clasificatorios a las justas olímpicas, y México tiene la oportunidad de continuar sumando más plazas, como en clavados.

“No pensaba que se fueran a posponer durante mucho tiempo, y solo serían unos meses, las decisiones ya están tomadas y ahora debemos hacer ahora una planificación para llegar de la mejor manera. La temporada será muy larga, faltan un año y cuatro meses para los Olímpicos, y pueden pasar muchas cosas, y solo nos queda cuidarnos en todos los aspectos. Es mucho tiempo, la mente divaga mucho, es muy complicado aguantar el entrenamiento, el ritmo, la presión y los nervios, por un año y cuatro meses”, expresó Iván García.